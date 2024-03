El príncipe Guillermo y Kate Middleton no quieren ser reyes en este momento

La Corona Real británica se enfrenta a uno de sus mayores retos. La opinión general en Reino Unido deja ver que los reveses en la salud de los miembros de la familia real, como el diagnóstico de Carlos III o la cirugía abdominal planificada de Kate Middleton, están poniendo en un serio apuro todo en lo que se sustenta el Palacio de Buckingham.

Las últimas noticias sobre Carlos III tras conocer su diagnóstico, aunque no han detallado ni el tipo de cáncer ni en qué estado estaría, han despertado las alertas en un momento muy delicado para la familia de Windsor. Desde que se dio a conocer, el Palacio de Buckingham se ha dedicado a emitir comunicados sobre cuál es su estado. Sin embargo, en el caso de Kate Middleton la cosa ha sido muy diferente y todo lo relativo a su dolencia se ha convertido en un misterio. La prensa británica ha tratado de evadir tanto el tema que incluso los propios ciudadanos se han visto obligados a informarse del estado de su princesa de Gales por medios extranjeros.

Este lunes han salido a la luz imágenes de Kate en público por primera vez en meses y, aunque se ha comunicado que se espera la reincorporación a sus responsabilidades después de la Pascua, ha despertado la curiosidad en buena parte de los ciudadanos. Una de las que más ha tenido que hablar ha sido Lady Colin Campbell. La experta en la monarquía británica fue una de las biógrafas de Lady Di y en una reciente entrevista para “Mujer de Hoy” ha mostrado su férrea visión de lo que está pasando dentro de los muros de palacio: “Lo que se ha dicho por el momento es que el cáncer se ha cogido a tiempo y la prognosis es buena. Nosotros tenemos que mantener esta idea, aunque solo sea por respeto al Rey”, un respeto que se muestra debido a que Carlos III es el legítimo heredero de Isabel II y ha conseguido “un éxito que no se esperaba” durante la coronación.

Regresando al caso de la enfermedad de Kate Middleton, asegura que la actitud de la princesa es totalmente legítima y no tiene por qué mostrarse: “Es perfectamente normal y natural que no se haya dejado ver”, debido a que una persona normal que no está bien del todo tampoco querría aparecer mucho en público.

Sin embargo, no cabe la menor duda de que la ausencia de la esposa del príncipe Guillermo está despertando cada vez más rumores que no se espera que cesen hasta su total recuperación: “La princesa de Gales nunca ha estado en coma”, tajante ante la información que dio la periodista española Concha Calleja, en la que relata que todo no era tan bonito como se decía en los comunicados oficiales.

Uno de los temas más comentados en los últimos días ha sido quién se ha puesto enfrente de la corona mientras el rey permanece en reposo con una agenda pública muy reducida. Aunque en un primer momento se podía suponer que sería el príncipe heredero quien tomara las riendas, no es el momento ni la forma en la que quiere llegar al poder: “No creo que Guillermo quiera ser rey ahora. Katherine tampoco quiere ser reina en estos momentos”, sentencia Lady Campbell con un argumento en el que se muestra que la prioridad del príncipe es el cuidado de su esposa e hijos. Sin embargo, no han sido pocos los que han querido mostrar su apoyo en el caso de que, por motivos de fuerza mayor, tuvieran que subir al trono: “Están muy preparados para hacerlo. Es más, lo harían muy bien”.