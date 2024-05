De la frialdad de Mary de Dinamarca a la “sonrisa sincera” en su primera gira internacional

La Casa Real danesa sigue teniendo que luchar contra la polémica que se despertó cuando se hicieron públicas las fotos del rey Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova en Madrid. Después de los esfuerzos por desvincular la imagen del hijo de lareina Margaritacon la socialité mexicana, surgieron nuevos rumores sobre los últimos posados oficiales de la pareja real, asegurando tras un minucioso estudio que las fotografías podrían estar alteradas digitalmente. Sin embargo, esto no sería el único análisis que se ha hecho sobre los Reyes.

El pasado lunes 6 de mayo daba comienzo su primera gira internacional y, como en el pasado, se ha mirado con lupa tanto a Mary como a Federico de Dinamarca. Llegaron a Estocolmo como primer punto de su viaje oficial y, aunque tuvieron una calidad acogida, las interacciones de la pareja despertó las sospechas. El experto en lenguaje corporal, Javier Torregrosa, analizó en la revista “Semana” todas las imágenes que se habían compartido de los dos juntos y, tras un amplio estudio, llegó a la conclusión de que “en la mayor parte de fotografías, Federico muestra una actitud de cercanía hacia Mary. Lo podemos ver, por ejemplo, en la dirección de su cabeza, la cual apunta y se acerca a Mary. Sin embargo, se observa que la cabeza de Mary no solamente no se acerca hacia Federico, sino que se separa de él”.

Mary de Dinamarca junto al rey Federico X Gtres

“Hay que decir que, con nuestra cabeza, apuntamos hacia donde tenemos nuestro verdadero interés. Y la distanciamos de lo que no nos gusta, no nos apetece o no tenemos interés”, prosigue el experto en Morfopsicología haciendo hincapié en la posición de sus cabezas. Sin embargo, tras su primer día en el país vecino la actitud de Mary de Dinamarca parecía cambiar de una “sonrisa social” a una “sonrisa sincera”, puede que en un intento de hacer ver que todo permanece normal en su relación. “En el segundo día, se puede apreciar un rostro más relajado y además con una 'Sonrisa Sincera' (se puede ver cómo se hinchan y elevan los pómulos y aparecen arrugas en el perímetro del ojo cuando sonríe, todos ellos indicativos de sonrisa verdadera)”, profundiza el experto.

El próximo 14 y 15 de mayo, coincidiendo con su aniversario de 20 años de matrimonio, la pareja volverá a ser el centro de todas las miradas en una visita a Noruega. Habrá que esperar hasta ese momento para ver cómo evoluciona su comportamiento. No es nada nuevo que Mary de Dinamarca y Federico protagonicen momentos “forzados” y que estos sean analizados al detalle por los medios, como pasó con el beso en la proclamación del nuevo rey.