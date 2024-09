El hacker que puso se mofó de Federico de Dinamarca sale del psiquiátrico

Aunque parece que ya nada tiene que ver con Genoveva Casanova, su nombre no deja de salir a relucir siempre que el rey Federico X de Dinamarca copa titulares y se le asocia con la polémica. El escándalo le acompaña desde que apareciese acompañado de la socialité mexicana por las calles de Madrid, haciendo noche en su domicilio a espaldas de su mujer, Mary Donaldson. Después han llegado más hitos asociados a la controversia, como su ascenso al trono o sus supuestos desmanes, pero también problemas que han puesto en jaque su propia vida, además de su ya maltrecha imagen pública. Y es que el Soberano fue víctima de un ataque informático por parte de unos hackers que aprovecharon una imagen retocada suya para reírse de él, además de hacerse con una ingente cantidad de datos de incalculable valor. Después se descubrió que era un solo individuo ,que fue detenido, aunque ya ha sido puesto en libertad tras salir del psiquiátrico en el que se encontraba, para fastidio del monarca.

El rey Federico X junto a la reina Mary de Dinamarca Gtres

El Estado danés y el sistema de seguridad TI Netcompany fueron asaltados por un grupo de hackers. La idea era hacerse con grandes cantidades de información y datos, como códigos fuente usados por las agencias del gobierno, así como contraseñas que pondrían la seguridad de sus instituciones en entredicho: “Los ladrones obtuvieron acceso a las claves de los sistemas de la empresa, así como a las bases de datos. Es una cosa muy seria”, alertaban desde la gran consultoría que había sufrido el robo, sospechando de las malas intenciones: “Son datos internos que nunca tuvieron la intención de ver la luz al público. Y eso es bastante preocupante, porque da una indicación de hasta qué punto han tenido acceso al interior de Netcompany”.

Fue un éxito y encima tras el asalto se rieron del propio gobierno danés y del mismísimo rey Federico X. El individuo que ha reconocido el delito de hacerse con información clasificada por el gobierno y la citada empresa, pero se declara inocente de los cargos por supuesta extorsión. No pidió a cambio de lo sustraído nada y, de hecho, aprovechó la ocasión para hacer chanza, usando a su rey como peón. Eligió una instantánea suya para mofarse de los afectados, editándola con herramientas de retoque fotográfico para que pudiese sacar la lengua y mostrar unos ojos más saltones de lo normal, con la bandera patria ondeando a sus espaldas. Esta imagen fue remitida a los medios de comunicación el pasado 13 de febrero y alardeaba de su hazaña: “Hola, gobierno danés, ¿son estos sus archivos? Hay muchas formas de piratear un país. Esta es la nuestra, me encanta Zyndicate”, escribía el hacker de 35 años, tratando de endosarle el delito a un grupo de piratas informáticos que no tuvieron nada que ver.

El príncipe Federico y la reina Margarita Gtres

“En mis 25 años en la industria, no recuerdo haberme encontrado con nada parecido a esto. Es a la vez infantil y sensacionalista, y es difícil adivinar por qué han elegido a Federico X, aparte de la intimidación y el ridículo”, decía Martin Kofoed tras el ingreso del autor del asalto informático en un centro psiquiátrico de Sankt Hans en Roskilde. Eso sí, ya ha salido, pues ha sido puesto en libertad casi siete meses después, con muchas ganas de luchar por lo que considera un encierro injusto y desproporcionado al mal ocasionado. Así lo denuncia también su propio abogado, que mantiene que “ha sido una larga privación de libertad que le ha pasado factura a mi cliente”. Se prevén más capítulos de esta trama, aunque sea tan solo el enjuiciamiento del acusado, previsto para enero del año que viene.