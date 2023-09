Harry y Meghan Markle, ‘cazados’: se escondían en un resort de lujo en Portugal

El príncipe Harry y Meghan Markle estaban dispuestos a romper con la Familia Real británica para emprender una nueva vida al otro lado del charco, concretamente en Los Ángeles. Era una vida lucrativa, pues dejaban de estar a las órdenes de la corona y podían emprender los negocios que deseaban sin rendir cuentas a nadie. Y parece que no se arrepienten para nada del criticado paso que dieron y por el que se han enemistado con el resto de miembros del clan real. Sin embargo, ha habido un acercamiento, aunque con los Windsor precisamente, sino más bien geográficamente, pues el matrimonio ha visitado este mes de septiembre varias veces el viejo continente, ya sea por motivos de trabajo o por cuestiones de placer.

La última escapada ha sido para disfrutar y es que los duques de Sussex han tenido la agenda este mes cargada de actividades. Así, han decidido emplazar su descanso en Melides, Portugal, donde se encuentran desde el pasado 16 de septiembre. No había trascendido el paradero del hijo del Rey Carlos III de Inglaterra y la desaparecida Diana de Gales. Se les creía ya en casa, pero tras asistir en Düsseldorf de la final de los Juegos Invictus, la pareja ha querido regalarse unas vacaciones a todo tren y rodeados de todo lujo de placeres, tal y como ha desvelado la revista portuguesa ‘Nova Gente’.

Este medio asegura que los duques de Sussex han sido recibidos expresamente por la prima de él, la princesa Eugenia de York, y su marido Jack Brooksbank. El matrimonio reside en esta elitista localidad de Portugal y quisieron ejercer de perfectos anfitriones desde el mismo instante en el que su avión tomó tierra. No obstante, el príncipe Harry y Meghan Markle han emplazado su disfrute vacacional en el exclusivo complejo residencial de Discovery Land Company. Un resort de lujo que, como prometen en su página web, “ofrece una vida de lujo moderna en los entornos más espectaculares del mundo”.

El refugio portugués del príncipe Harry y Meghan Markle no podría ser más espectacular y no solo por lo que dicen sus propietarios, sino por lo que muestran las fotografías. El resort ocupa 2.000 kilómetros cuadrados y alberga 300 mansiones de lujo, además de diversas instalaciones para asegurar el disfrute y el ocio de sus residentes. Pero, además, el enclave en sí invita a dejarse seducir. Las playas salvajes de uso exclusivo para los adinerados que alquilan sus villas no podrían ser más paradisiacas. Quizá por ello se esté corriendo la voz entre las grandes fortunas y también entre las celebrities, que poco a poco están viendo en Melides el nuevo rincón en el que esconder sus vacaciones de miradas indiscretas. Así lo entiende Christian Loubutin, que tiene ocho propiedades en este privilegiado complejo residencial, así como Janet Jackson, Marta Luis de Noruega o la mismísima Madonna, que ya han disfrutado de las mieles que ofrece este rincón de la costa portuguesa.