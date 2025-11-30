La Infanta Elena visita el mercadillo de la Fundación Aladina

La Infanta Elena ha visitado este domingo el mercadillo de la Fundación Aladina demostrando, una vez más, su estrecha vinculación con esta causa. Además de interesarse por cada uno de los puestos con los objetos de segunda mano y manualidades, ha charlado muy sonriente con las familias junto al fundador, Paco Arango.

Muy ligada a la Fundación Aladina, Doña Elena ha inaugurado reformas en hospitales y nuevos espacios, como Casa Aladina, mostrando un compromiso continuo.

La Fundación Aladina es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2005 con el objetivo de apoyar a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias, ofreciendo ayuda emocional, psicológica y material durante todo el proceso de la enfermedad. Se ha convertido en una referencia en España en el acompañamiento integral a estos pacientes. Actúa en más de 20 hospitales públicos y beneficia cada año a más de 2.000 menores y familias.

El look de la Infanta Elena en el mercado navideño de la Fundación Aladina. Gtres

Desde sus inicios, Arango no ha dejado de trabajar junto a su equipo para que ningún niño con cáncer pierda la sonrisa ni las ganas de luchar. Cuida de ellos con cariño desde el momento en el que llegan al hospital y acompaña todos los días para que sepan que no están solos y sientan nuestro apoyo incondicional.

Una extraordinaria labor

La fundación ofrece acompañamiento emocional y terapias lúdicas, apoyo psicológico gratuito y personalizado tanto para los niños como para sus familias. Desarrolla programas de ejercicio físico, cuidados paliativos, campamentos internacionales de verano y ayuda extraordinaria a familias con menos recursos.

Uno de sus objetivos es crear entornos más acogedores y adaptados a las necesidades de los pacientes pediátricos. Impulsa, además, la formación e investigación en cáncer infantil, financiando becas y proyectos innovadores a nivel nacional e internacional.

Defiende que el tratamiento médico debe ir acompañado de amor, juego y risa, buscando que los niños no pierdan el ánimo durante su enfermedad. Su labor se estructura en cuatro pilares fundamentales: apoyo emocional, psicológico, material y formación/investigación.

La Infanta Elena siempre ha mostrado especial sensibilidad con estas causas. Desde la Fundación MAPFRE, donde ocupa el cargo de directora de proyectos, coordina iniciativas sociales de gran impacto. Participó en la entrega de ayuda a familias afectadas por la Dana promoviendo la colaboración con Acción Contra el Hambre y facilitando recursos para damnificados. Además, la Infanta Elena ha apoyado proyectos de integración laboral para personas con capacidades diversas y colabora con la Fundación Kike Osborne.

La Infanta Elena en el Rastrillo de Navidad Nuevo Futuro. Gtres

Hace solo unos días participó en el Rastrillo de Nuevo Futuro, una de las citas benéficas más emblemáticas de Madrid, destinada a recaudar fondos para hogares de protección y emancipación de menores en situación de vulnerabilidad.