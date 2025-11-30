Batalla familiar por la herencia millonaria de Virginia Giuffre

La trágica muerte de Virginia Giuffre, el 25 de abril de 2025, quedará como infame recuerdo de las redes de poder que encubrieron los abusos sexuales de alto perfil que sufrió siendo menor de edad. Su testimonio público contra Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Andrés Mountbatten-Windsor fue clave para desvelar la magnitud de la explotación sexual y la impunidad que rodeaba a figuras poderosas, convirtiéndola en una figura emblemática para las víctimas de abuso sexual.

Giuffre se quitó la vida en su casa de Perth. Murió intestada, lo que ha desatado una batalla legal en Australia sobre quién heredará los millones de dólares que recibió en pagos a lo largo de los años del hermano de Carlos III y su madre, la difunta reina Isabel II. Aunque falleció sin testamento oficial, existe un documento no firmado que declara que a su marido, acusado de malos tratos, se le debe negar todo.

Sus hijos, Christian, de 19 años, y Noah Giuffre, de 18, han presentado una demanda sobre la herencia ante el Tribunal Supremo de Australia Occidental. Por su parte, el esposo de Giuffre, Robert, acudió a audiencia judicial el viernes 28 de noviembre reclamando ser incluido junto a sus hijos en la herencia.

Karrie Louden, abogada de Giuffre, y Cheryl Myers, cuidadora de Giuffre que se describió a sí misma como una "segunda madre" para ella en los años previos a su muerte, presentaron una contrademanda, argumentando que el testamento informal que dejó debe ser reconocido.

A finales de febrero, Giuffre envió por correo electrónico un "testamento implícito" a Lisa Foster de PwC, indicando que quería que su dinero se destinara a beneficio de la infancia, así como a otros miembros de la familia, además de Louden y Myers. "Si no lo logro, por favor no dejen que Rob tenga dinero", escribió Giuffre en un correo electrónico a su abogado el 26 de febrero, con el asunto "testamento implícito", según reveló "The Times" en julio.

Últimos deseos, en tela de juicio

Louden y Myers aseguran que Virginia expresó su intención de revocar el testamento informal y solicitó, entre el 25 de febrero de 2025 y el 21 de abril de 2025, que prepararan un testamento para ser ejecutado. En documentos judiciales vistos por el periódico ciatado, Christian y Noah, sus hijos, rechazaron la validez de los supuestos últimos deseos de su madre, alegando que ella no estaba "mentalmente apta" en los últimos meses de su vida. Se espera que el tribunal utilice los registros médicos para evaluar sus reclamaciones.

Una herencia incalculable

Los documentos legales presentados el viernes no revelaron la cantidad que aún conserva el patrimonio, indicando solamente que rondarían el medio millón de dólares. Incluye dinero guardado en un fideicomiso familiar, una casa en la ciudad de Neergabby, una camioneta Toyota Kluger, un Chevrolet, un caballo, joyas y los posibles derechos de regalías de sus memorias publicadas póstumamente, "Nobody's Girl", que se convirtieron en un éxito de ventas instantáneo.

Los documentos no mencionan los millones de dólares que recibió en acuerdos legales, unos 22 millones de dólares en fondos de compensación a las víctimas y acuerdos de demandas civiles como resultado del abuso de Jeffrey Epstein y sus amigos. Andrés y la difunta reina donaron aproximadamente 12 millones de dólares a Giuffre en 2022, un pago que se realizó sin admitir ninguna responsabilidad. Andrés ha negado sistemáticamente cualquier acusación de irregularidad.

Giuffre recibió varios pagos sustanciales a lo largo de los años, incluido un acuerdo civil en 2017 con la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, así como 500,000 dólares del patrimonio de Epstein en 2009 y una cantidad del banco JP Morgan como parte de una demanda colectiva.

Proceso de divorcio

En julio se informó que en el momento de su muerte, se encontraba en medio de un proceso de divorcio y una batalla por la custodia de los hijos. Ella alegó en documentos legales compartidos con "The Sunday Times" que Robert fue "abusivo" durante sus 22 años de matrimonio y expresó su preocupación de que él "bebiera y apostara" el dinero que le habían otorgado. Su viudo ha negado vehementemente las acusaciones.