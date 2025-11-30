El emotivo mensaje de Anabel Pantoja al otro gran hombre de su vida: "Eres mi premio"

La complicidad entre los dos es absoluta, el "feeling" más que evidente, hoy toman caminos separados, pero les sigue uniendo un sentimiento perenne que durará para siempre. Los protagonistas de esta noticia son Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca, una pareja que se ha ganado al público y al jurado de "Bailando con las estrellas" durante todas las semanas en las que ha durado el concurso. El programa ha finalizado, ellos quedaron segundos, pero el cariño y la amistad prima sobre el resto.

Anabel Pantoja hace balance de su paso por 'Bailando con las estrellas' Europa Press

Es por eso que ahora, con la final ya en el pasado, la influencer ha querido tener un mensaje de cariño para el joven bailarín, con un vídeo en el que nos deja ver a Álvaro bailando en un local, Anabel escribe lo siguiente: "Eres vida. Eres luz. Eres tan buena persona. Eres único. Eres de los que sanan. Eres tú. Eres mi premio".

Álvaro es, en estos momentos, el otro gran hombre de su vida, el primero, indudablemente, es el padre de su hija Alma, el fisioterapeuta David, quien vio la final desde casa, al lado de la pequeña y subió a sus redes sociales cinco palabras que lo definen todo: "Tu premio está en casa", refiriéndose, claramente, a la hija que tienen en común.

La única pena que embarga a la sobrina de Isabel Pantoja es no conseguir un acercamiento entre su madre, Merchi, y David, a los que no les cuesta nada demostrar la escasa empatía que se tienen. Anabel les pide que recapaciten y recuperen la armonía familiar, pero, de momento, parece una misión imposible.