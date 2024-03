Kate Middleton confirma que manipuló la foto con sus hijos y pide perdón

Tras varias semanas alejada de la opinión pública por su intervención abdominal, Kate Middleton reaparecía este fin de semana en las redes sociales oficiales de los príncipes de Gales para celebrar el Día de la Madre, que en Reino Unido tiene lugar el cuarto domingo de Cuaresma.

La princesa publicó una bonita imagen en la que posaba feliz con sus tres hijos, los príncipes George, Louis y Charlotte; acompañada del siguiente mensaje: "Gracias por sus amables deseos y apoyo continuo durante los últimos dos meses. Deseo a todos un feliz Día de la Madre".

Sin embargo, la imagen no causó el efecto esperado y no ha hecho más que acrecentar la polémica alrededor de Kate Middleton. Muchos expertos aseguran que la fotografía ha sido manipulada, tal y como demuestran algunos aspectos de la misma, como los dedos ligeramente desenfocados de la princesa de Gales en la cintura de Louis o las líneas ligeramente curvadas de la ventana del fondo.

Se trata de detalles minúsculos que en una situación normal carecerían de importancia, pero en un momento en el que los rumores sobre el estado de salud de Kate Middleton suenan sin cesar e incluso han dado pie a rocambolescas teorías de la conspiración, la edición de la fotografía con sus hijos no ha hecho más que alimentar estas habladurías. De hecho, las principales agencias de noticias, como "Associated Press" o "Reuters", han eliminado la instantánea de sus catálogos porque no cumple sus requisitos, es decir, que no se haya retocado ningún elemento más allá de mejoras habituales de iluminación, contraste, color...

Ante esta situación, la princesa se ha visto obligada a dar un paso al frente y ha tenido que dar explicaciones sobre la polémica, un gesto muy inusual en los miembros de la realeza. También a través de sus redes sociales oficiales, Kate Middleton ha compartido un mensaje escrito de su puño y letra en el que reconoce que manipuló digitalmente la fotografía y pide perdón, aunque también resta importancia a lo sucedido y recalca que todos los fotógrafos profesionales editan sus imágenes.

Comunicado de la princesa de Gales Redes sociales

"Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todo el mundo que lo celebrara disfrutara de un feliz Día de la Madre", ha indicado la princesa de Gales.

Como se ha comentado anteriormente, es de las pocas veces que un miembro activo de la Corona se disculpa públicamente y da pábulo a las habladurías, un reflejo la crisis que parece estar atravesando la realeza inglesa a consecuencia de sus recientes bajas y que quieren sofocar a toda costa.