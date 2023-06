Letizia vs. Rania: el duelo final de estilo en Madrid

Si hace casi veinte días a todo el mundo le extrañó la ausencia de los reyes españoles en la boda del príncipe heredero de Jordania, Hussein, con la joven Rajwa Al Saif, quizás hoy hemos podido encontrar la respuesta a aquel «desplante». La razón de enviar a los eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía pudo tener dos motivos básicas: por una parte, dejar a estos encontrarse con la familia real hachemita, sabida la estrecha relación que siempre les ha unido, y, por otro, evitar el duelo de estilo entre las dos reinas, Doña Letizia y Rania de Jordania, lo que seguramente hubiera eclipsado este enlace.

Desde la boda de Don Felipe con Doña Letizia, ambas reinas han ido cultivando una amistad que ha ido creciendo a la par que aumentaba la expectación que generan en el mundo de la moda cada uno de sus encuentros. Siempre se crea un debate sobre cuál de las dos mujeres, consideradas entre las más elegantes del mundo, acude mejor vestida a sus reuniones y, últimamente, es Doña Letizia la que se está poniendo a la cabeza.

Ayer por la mañana pudimos comprobarlo durante su visita a los talleres de Patrimonio Nacional así como al almuerzo que se sirvió en su honor en el Palacio Real. La española apostó por un primaveral vestido de escote barco y silueta lápiz que firmaba el diseñador Diego Estrada (un nuevo nombre que incorpora a su armario). En cambio, Rania de Jordania se presentó con una silueta muy similar, solo que de manga larga, en negro y con una aplicación de bordado en forma de mariposa en la cadera. La frescura del look de doña Letizia eclipsó sin lugar a dudas a la hachemita, y eso que esta última vestía de Dior.

ALMUERZO DE SS.MM LOS REYES REY FELIPE VI Y REINA LETIZIA CON LOS REYES DE JORDANIA. ABDALA Y RANIA. PALACIO REAL. C: Pastrano La Razón

Pese a todo, se pudo observar cómo las dos reinas tienen una visión de la moda muy similar, al coincidir en la silueta de sus diseños. Este es quizás uno de los rasgos más comentados y que más ha dado que hablar: ambas, además de contar con cierto parecido físico, también poseen casi el mismo gusto a la hora de vestir. Por ejemplo, la jordana cautivó al público que siguió la boda de Don Felipe y Doña Letizia con una maravillosa y fluida falda, combinada con una camisa, un look que poco después parece que la española «copió» transformando un mantón de Manila.

Desde aquel encuentro, siempre se ha vivido como un duelo de estilo cada vez que se veían las caras y es en estas situaciones cuando Doña Letizia ha ido subiendo posiciones. Ambas aman las siluetas que resaltan sus trabajados cuerpos y suelen estar siempre atentas a las tendencias de la pasarela. Eso sí, Rania suele apostar más por París o Milán que Doña Letizia: Dior, Fendi o Elie Saab son algunas de sus marcas fetiche, frente a Carolina Herrera (propiedad del grupo español Puig), que es la firma que la asturiana ha convertido en su marca icónica. Doña Letizia tiene claro su poder a la hora de posicionar una casa de moda y busca dar siempre una oportunidad a todo tipo de marcas de nuestro país.

Esta mejora en el marcador del partido que llevan jugando desde 2004 las reinas española y jordana, se comenzó a decantar en favor de la primera cuando decidió apartar de su guardarropa a Felipe Varela. En la última visita a España de los reyes jordanos, en 2015, Rania se ponía en cabeza, frente al vestido joya de Doña Letizia o su traje de chaqueta. Dos años después, esta última parecía inspirarse en un look de Rania de 2011 para su visita a Londres y nos dejaba aquella maravillosa imagen del vestido azul, la tiara floral y los pendientes de rubíes. Y parece que ya no hubo marcha atrás. Las citas por el funeral de Isabel II o la coronación de Carlos III, por ejemplo, no han hecho sino confirmar que la reina española ha superado a su «contrincante», aunque ahora le falta pasar el examen final. ¿Ganará Doña Letizia jugando en casa?