Mary Donaldson habla de “bienestar mental” lejos del príncipe Federico

Mary Donaldson quiere alejar el foco mediático que se ha posado sobre ella desde que se conociese la amistad de su marido con Genoveva Casanova. Las imágenes publicadas en el kiosco rosa español del príncipe Federico de Dinamarca con la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo han supuesto un escándalo mayúsculo en su país, llegándose a poner incluso en duda la valía del heredero al trono para cumplir con sus funciones, si no es capaz de respetar a su esposa. El huracán no ha amainado y continúa generando titulares a diario, a pesar de que los príncipes daneses tratan de ofrecer una imagen de normalidad. Primero lo hicieron apareciendo juntos ante los medios sin pronunciarse sobre lo sucedido, pero ahora prueban suerte separando sus caminos y poniendo tierra de por medio.

Así lo ha hecho ahora la princesa Mary de Dinamarca, que ha querido pasar unos días junto a sus hijos en su Australia natal. No le acompaña su marido, quizá porque en su hoja de ruta está previsto que se cite con miembros de su familia y él ahora mismo no es del todo bien recibido. Mientras que el príncipe Federico se ha quedado solo en palacio a la espera de que las aguas se calmen, su mujer se está dejando ver en público en la tierra que la vio nacer, cosechando buenos titulares y la admiración de todos, especialmente por su inestimable labor al frente de la fundación que encabeza y que acaba de anotar un nuevo hito.

Así lo han anunciado a través de las redes sociales: “Como presidenta de @mary_fonden, Su Alteza Real la Princesa Heredera ha otorgado este año la donación especial de la fundación a los Jardines Sociales Offside”, escribían desde su cuenta oficial. Lo hacían con una imagen que no es nueva, pues se captó a principios del presente año, cuando el escándalo de su marido con Genoveva Casanova aún no era de dominio público. Y es que ha sido la propia consorte danesa la que ha elegido dónde quería que se destinase la ayuda de su fundación, como así continúan detallando en su última publicación: “La Princesa Heredera reparte este año la donación especial de la fundación a la sociedad Jardines Sociales Offside. Cada año se entrega el premio especial de la Fundación Mary a un proyecto o una organización, que ha mostrado un potencial particular. Como presidenta de la Fundación Mary, Su Alteza Real la Princesa Heredera ha elegido que la donación especial se destine al recinto Offside Social Haver Hospital Bispebjerg”, anuncian.

Pero también la propia Mary Donaldson ha querido pronunciarse al respecto: “La naturaleza puede hacer algo bastante especial. Puede ser buena para todos nosotros, para nuestro bienestar físico y mental. En Social Haver de Offside han creado un espacio exterior que combina la naturaleza con una oferta social para personas con problemas mentales, donde se ofrece al individuo una comunidad y experiencia con responsabilidad significativa. Eso es muy inspirador para experimentar”. Y es que la salud mental es un tema que le toca de cerca, pues ella misma ha confesado haber padecido depresión en el pasado y, seguramente, ahora mismo no atraviese su mejor momento, cuando se especula con la posibilidad de que su marido, el príncipe Federico, le haya sido presuntamente desleal con Genoveva Casanova. Por el momento no se ha hablado oficialmente de divorcio, pero los príncipes daneses están separados geográficamente en fechas previas a la Navidad, lo que en sí para muchos ya es un paso importante. Ver al heredero al trono solo decorar su hogar sin su mujer y sus hijos es, cuanto menos, significativo.