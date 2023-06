Maud Angélica, hija de Marta Luisa de Noruega, ficha por un reality

Maud Angélica, la hija mayor de la princesa Marta Luisa de Noruega y el fallecido escritor Ari Behn, demostrará sus dotes culinarias en un reality de su país, que se emitirá el próximo otoño. La participación de Maud Angélica en el reality se produce unos meses antes de que se produzca la boda de su madre, Marta Luisa, con Durek Verrett. Las grabaciones del reality ya han comenzado y los concursantes viven en un antiguo colegio. Cada semana uno de ellos es eliminado hasta que solo queda un ganador. Un concurso similar al "MasterChef Celebrity" español.

"El año pasado empecé a cocinar más en casa, y ahora que me he mudado, tengo que hacerlo. Comer es una necesidad", ha comentado Maud Angélica durante la entrevista previa al reality. No es la primera participación televisiva de la nieta de los reyes noruegos. A finales de 2022 participó en la versión noruega de "Mask Singer", una experiencia que ella calificó de "estresante y asombrosa".