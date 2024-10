Máxima expectación en la semana grande de la Princesa Leonor

Hoy Leonor de Borbón, con el uniforme de gala de la Marina, asiste por segundo año vestida de militar al desfile de las Fuerzas Armadas como heredera al trono de España y futura Jefe de las Fuerzas Armadas, dándole a este Día de la Hispanidad un brillo continuista. Leonor de Borbón, que está estudiando en la Escuela Naval de Marín, reaparece en un momento de convulsión en torno a la figura de su abuelo, el Rey Juan Carlos. No está siendo fácil que los acontecimientos no salpiquen a la Institución y a su Heredera, que mantiene una imagen intachable tanto en España como en el extranjero. Con el primer viaje internacional en solitario que hizo la Princesa Leonor y un aplaudido discurso en portugués, la primogénita de los Reyes se ganó todo tipo de halagos, por ejemplo el «Daily Mail» afirmó que Leonor «deslumbró» y el francés «Histories royales» añadió que la hija de Felipe VI fue protagonista de «una fecha para recordar en la historia de la monarquía española».

La princesa Leonor visita Portugal en su estreno en un viaje al extranjero Casa de S.M. El Rey / Jose Jimen Agencia EFE

Los medios extranjeros alabaron el gran trabajo de los Reyes de España con la Heredera asegurando que esta primera cita en Portugal fue el gran paso en su preparación «para convertirse en reina de España». Las loas internacionales continuaron con la cercana intervención de las Princesa e Infanta en los Juegos Olímpicos.

Leonor y Sofía en los Juegos Olímpicos. Casa Real

Que no supiera navegar como la mejor en Marín la acercó al pueblo. A pesar de todo el escándalo que está rodeando a su abuelo, desde Zarzuela, se ha querido apostar acertadamente por un clima de normalidad. No obstante, no ha evitado que «Paris Match» haya hecho un análisis de su evolución. Para el medio galo, la joven ha pasado a ser un ejemplo de elegancia y entereza, pero hay algún tirón de orejas por mantenerla fuera del circuito real europeo con los que comparte lazos de consanguinidad, cordialidad diplomática, pero no cercanía afectiva. Lo cierto es que, de cara a los premios Princesa de Asturias, hay más expectación internacional que nunca.