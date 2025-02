Meghan Markle acusada de plagiar el escudo de un pueblo de Mallorca para el logo de su empresa

La prensa británica revela que Meghan Markle ha sido acusada de plagiar el escudo del municipio mallorquín de Porreres, cuando ha anunciado a través de un vídeo en su perfil de Instagram, en el que cuenta con 1,8 millones de seguidores, el cambio de nombre de su marca: de "American Riviera Orchard" a "As Ever".

"The Sun" recoge la opinión de Nick Ede, experto en marcas y cultura, quien afirma que: "Sí, el logotipo que ha utilizado para la nueva marca As Ever es claramente muy similar al escudo de armas de una zona de Mallorca. Éste es otro revés para la marca, ya que parece una copia en lugar de una identidad de marca completamente nueva y original. Esto podría generar posibles problemas de derechos de autor y un nuevo dolor de cabeza para Meghan y su equipo", destaca.

Meghan Markle en los Juegos Invictus de 2023 Gtres

En el logo que aparece en la web de Markle aparece una palmera con dos colibríes, uno en cada lado, batiendo las alas. Por su parte, en el escudo de la localidad mallorquina, de 1370 es igual, pero los pájaros son golondrinas.

"Daily Mail" publica que "las autoridades municipales del tranquilo pueblo mallorquín de Porreres estarían considerando emprender acciones legales contra la duquesa de Sussex, de 43 años, tras acusarla de copiar su escudo tradicional para el logotipo de su renovada marca de lujo, As Ever". "Ambas imágenes presentan una sorprendente similitud: cada una muestra una palmera con dos pájaros revoloteando a cada lado", especifica el mismo periódico.

Además, asegura que "se desconoce la historia detrás del escudo de Porreres, pero agrega que “su sorprendente similitud podría llevar a la duquesa a un tercer y embarazoso ‘rebranding’ de su firma de estilo de vida".