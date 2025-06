El exsuegro de Pietro Costanzia, padre de la condenada española: “No te puedes fiar un pelo de esta gente”

El Tribunal de Turín no ha tenido dudas tras analizar las pruebas que han recabado en contra de los hermanos de Carlo Costanzia. Pietro y Rocco han sido declarados culpables de intento de asesinato, por lo que deberán permanecer en la cárcel, donde ya se encontraban de manera preventiva a la espera de juicio, 12 y 8 años respectivamente. El dolor de la familia Costanzia es inmensa, pues lo consideran desproporcionado, aunque también sufre la familia de la víctima, cuya pierna fue amputada a machetazos. No son los únicos que han sufrido.

Este miércoles, Alejandra Rubio ha dejado claro lo mal que lo ha pasado el clan Costanzia, aunque se ha olvidado quizá del dolor ajeno. Pero desde ‘TardeAR’ han ido más allá y han contado con el testimonio del que fuese suegro de Pietro Costanzia de una relación anterior a los hechos. Una española llamada Zahara Bao, que también ha sido condenada a 10 meses de prisión por lo sucedido en Turín en marzo de 2024 con el maltrecho Oreste Borelli. El que fuese suegro del condenado y padre de una de las implicadas ha roto su silencio y habla “de miedo, de control, de amenaza y de una joven totalmente anulada”.

Pepe, el padre de Zahara, rompe su silencio tras la condena

La joven española ha sido acusada por la fiscalía de Turín por haber facilitado que los hermanos Costanzia tuviesen un móvil en prisión. Se ha probado cómo le habría dado dinero a la hija de otro preso para que consiguiese teléfonos para su exnovio Pietro y su hermano Rocco, para que pudiesen comunicarse entre sí y con el exterior. También de supuestamente haber colaborado con Carlo Costanzia padre para presuntamente falsificar un contrato de alquiler en Madrid. El padre ha sido declarado absuelto de esta acusación, pero no ella, quien ha sido condenada a 10 meses de cárcel. Su padre la defiende.

“No te puedes fiar un pelo de esta gente, porque también hablé con el hijo (Carlo Costanzia) para que pusiera en situación al padre de todo y todo, si si, vale vale, pero después ha hecho lo que le ha dado la gana”, asegura Pepe, padre de la influencer Zahara Bao. El exsuegro de Pietro quiere ponerse en contacto con el padre de los condenados para que “me explique un poco que está pasando con mi hija, que dé la cara y me explique un poco todo el rollo, que es el que manipula todo y hace todo”.

Son unas declaraciones muy fuertes las que suelta para el programa de Telecinco, que no se quedan ahí. Ya hace unos meses, en conversación con ‘Lecturas’, apuntaba también al supuesto peligro que entraña el clan Costanzia: “A saber lo que esta gente te puede hacer. Yo no me fío de nadie de esta gente. Mi hija tiene mucho miedo, ha estado tiritando de miedo. Ha dejado a la familia por miedo. Mi hija ha tenido otros novios y los ha dejado por miedo, porque tienen sus contraseñas en las redes, le vigilaban todo. Es un sinvivir. Este curro no lo hagas, porque este curro no sé qué… manipulación total”. Pepe aseguraba que habló con Carlo Costanzia para alertar de lo que hacía su hermano pequeño, quien le pasó la pelota a su padre: “Él es el único que puede ponerle firme”. Habló con él, pero no se solucionó nada.