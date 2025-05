El día que Isabel II tuvo que intervenir antes de la boda de Harry y Meghan: "En esta familia no hablamos así"

La historia de amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle ha estado envuelta en controversias desde su inicio. Y aunque el 19 de mayo celebran siete años de matrimonio con aparente armonía -entre imágenes cómplices y declaraciones románticas-, nuevos detalles sobre su comentada boda vuelven a sacudir la narrativa perfecta. Esta vez, la protagonista del escándalo no es otra que la propia reina Isabel II, quien, según la escritora de realeza Katie Nicholl, tuvo que intervenir personalmente ante un comportamiento inadecuado de Meghan Markle.

En su libro "The New Royals", Nicholl desvela que en los días previos al enlace real en el Castillo de Windsor, Meghan protagonizó un rifirrafe con el personal encargado del catering. Todo ocurrió durante una prueba del menú, cuando la exactriz comentó que uno de los platos tenía "sabor a huevo" a pesar de haber solicitado una opción "vegana y macrobiótica". El comentario no se quedó en una simple observación: Meghan habría regañado duramente a uno de los camareros, creando una situación incómoda que no tardó en escalar.

Precedente en el trato a los empleados

Fue entonces cuando, según la autora, la mismísima Isabel II decidió intervenir. La Reina, famosa por su cortesía incluso con el staff más modesto, habría puesto orden con una frase lapidaria que resumía décadas de protocolo y decencia británica: "Meghan, en esta familia no hablamos así a la gente". Una sentencia breve, pero contundente, que marcaría un precedente en el trato hacia el equipo del Palacio.

Y no fue un caso aislado. Según el historiador Hugo Vickers, durante el tiempo en que los Sussex residieron en Frogmore Cottage, entre 2019 y 2020, se habrían producido otros choques entre Meghan y el personal. Uno de los jardineros incluso elevó una queja formal ante la Reina por el trato recibido, lo que derivó en un nuevo llamado de atención por parte de Isabel II.

Estas versiones coinciden con otras polémicas ya conocidas. En 2018, una investigación interna se activó tras las denuncias de Jason Knauf, entonces secretario de comunicaciones de los duques, quien alertó sobre un patrón de intimidación hacia el personal. Algunos empleados hablaron de ansiedad, lágrimas y un ambiente de tensión constante bajo el liderazgo de Meghan.

Mientras los representantes de la duquesa han optado por el silencio ante estas nuevas revelaciones, lo cierto es que, más allá de las sonrisas de aniversario, el legado de aquel "sí, quiero" sigue sumando episodios dignos de un guion de "The Crown".