Alejandra Rubio trata de defender a sus cuñados condenados y a su suegro: “No es una persona violenta y agresiva”

Los peores presagios para la familia Costanzia se han materializado. La justicia italiana ha fallado en contra de los hermanos de Carlo, Pietro y Rocco, acusados y ahora ya condenados por intento de asesinato. A los jóvenes les han caído 12 y 8 años de prisión respectivamente por los daños irreparables que le causaron a Oreste Borelli en Turín en marzo de 2024, que perdió una pierna en su encontronazo con los hijos de Carlo Costanzia. Sobre su destino judicial han preferido guardar silencio, aunque por fin Alejandra Rubio ha tomado la palabra.

La hija de Terelu Campos se ha visto envuelta en un oscuro suceso en el país vecino. Unos hechos muy desagradables de los que ha tratado de salir airosa y no pronunciarse, aunque finalmente le ha sido imposible pasar por alto una polémica que su novio y su familia política ya ha tratado en televisión. Lo hacían para defender la inocencia de Pietro y Rocco, aunque las pruebas pesaban en su contra y difícilmente iban a salir indemnes de sus macabros actos.

Los hermanos Costanzia: Pietro, Carlo y Rocco Redes sociales

Alejandra Rubio se pronuncia al fin sobre sus cuñados

Pietro ha sido declarado culpable de intento de asesinato por el Tribunal de Turín. A sus 23 años y tras atacar a su víctima con un machete, deberá pasar entre rejas durante 12 años y medio. Por su parte, su hermano pequeño, de 22 años, ha sido igualmente condenado por su participación a la hora de tratar de encubrir los pasos del primero, por lo que le corresponde una pena de 8 años y 10 meses por ayudarle a huir de la escena del crimen en moto. El padre de ambos, Carlo Costanzia, exmarido de Mar Flores, trató de exculpar al menor, diciendo que no conocía lo que había hecho Pietro, aunque la justicia ha considerado clave su participación. Por ello, ambos deberán indemnizar a la víctima con 200.000 euros. Van a recurrir la sentencia.

Sobre todo esto ha opinado ya Alejandra Rubio. Aunque su intención inicial era “mantenerse al margen” de este escándalo, pues difícil defensa tendría de cara al público. Más después de que las pruebas hayan hablado para apuntar a su intento de asesinato y a la idea de que Pietro trató de ocasionarle el mayor daño posible al joven por haber tonteado con su exnovia. “Quien se tiene que manifestar es la familia directa”, excusaba su silencio Kike Calleja, íntimo amigo de Terelu Campos. Un día después la joven ha decidido hablar.

Este miércoles ha ocupado su asiento en ‘Vamos a ver’, donde no han pasado por alto la oportunidad de hacerle las correspondientes preguntas sobre sus cuñados condenados. No conoce en persona a Pietro y Rocco, pues cuando comenzó con Carlo Costanzia pronto comenzaron sus líos con la justicia y fueron ingresados en una prisión de manera provisional hasta la celebración del juicio. Pero Alejandra Rubio ha comenzado tratando de salvar a su suegro de las críticas recibidas tras amenazar a la prensa con demandas por informar sobre el destino judicial de sus hijos, olvidándose que él se apoyó en los periodistas y programas de televisión para tratar de restar importancia al intento de asesinato que protagonizaron.

“Ayer se acusó a mi suegro de ser una persona violenta y agresiva. Eso no ha ocurrido en ningún momento”, quiso protegerle de las críticas recibidas por el episodio de este martes. “Fue difícil para todos. Imagina cómo estaba mi suegro. No se tiene empatía con las personas, somos personas además de gente pública, tenemos sentimientos”, dice la hija de Terelu Campos que, en cambio, no se pone en la piel de la víctima cuya pierna fue amputada y tampoco en la de la familia de éste, que también la tiene y también ha sufrido con todo esto.

“Pietro dijo abiertamente que sucedieron algunos hechos, pero que esa no era la intencionalidad. Que es real, pero bueno. No voy a entrar más en eso, porque no creo que deba. Si quieren decir algo Carlo o Carlo padre, que lo digan”, se zafa Alejandra Rubio de la polémica sentencia judicial emitida en Turín contra sus cuñados: “Uno no sabe lo que ha pasado dentro de la sala judicial. Que no haya pedido perdón públicamente creo que… de verdad, lo digo de corazón, con toda mi buena intención, ojalá nunca te pase esto en la familia. Hay que entender todas las partes”, sentencia. No se siente cómoda defendiendo lo que hicieron los tíos de su hijo recién nacido, por lo que prefiere no entrar demasiado en la cuestión.