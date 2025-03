La receta de Meghan Markle que nadie debería intentar en casa

El documental "With Love, Meghan", donde la duquesa de Sussex ofrece consejos y trucos personales sobre cocina y decoración de jardines, ya puede calificarse de solemne fracaso. Así lo confirman los datos de la plataforma digital, pero hay además otra razón, liviana o divertida, según como se tome.

Una de las recetas que ha compartido Meghan Markle en el documental es la de unas sales de baño. Este producto se usa popularmente buscando una sensación agradable. Si ofrece la garantía suficiente, alivia la fatiga y la tensión acumulada después de una jornada frenética. Desde antiguo se utilizan también para combatir dolencias musculares y óseas por estar compuestas de minerales como calcio, magnesio, potasio, bromo, sodio, hierro, zinc y cobre, entre otros. Incluso la piel podría beneficiarse manteniéndola hidratada, nutrida y cuidada.

En su nueva serie de estilo de vida, Meghan se ha atrevido con ellas, provocando una marea de críticas en redes sociales, especialmente por parte de profesionales de la salud que no han dudado en poner en entredicho la fabricación casera de este tipo de productos por el potencial riesgo que existe para la salud.

Varios expertos en salud han expresado serias preocupaciones por una receta de sales de baño DIY (Do it yourself ) propuesta por la esposa del príncipe Harry, elaborada a partir de sal de Epsom, sal del Himalaya y aceites esenciales de árnica y lavanda. La mezcla aparece en el primer episodio de su serie de ocho partes, emitida desde el 4 de marzo en Netflix.

Meghan Markle Netflix

Según varios herbolarios y especialistas en el cuidado de la piel, esta mezcla podría dañar o incluso quemar la piel de quienes intenten reproducir la mezcla y utilizarla en casa. "No intentes esto en casa", ha advertido la esteticista Jennifer Christopherson al Daily Mail . No estoy seguro de que esta receta esté libre de riesgos".

Sal al gusto

Lo que ha despertado la alarma de los profesionales es su falta de cuidado a la hora de indicar correctamente las proporciones de los ingredientes y por responder simplemente "no está mal" cuando uno de sus invitados le preguntó cuánta sal debía añadir a su mezcla, añadiéndola al azar.

La esteticista ha explicado también que los aceites esenciales utilizados por Meghan son "sustancias no reguladas" que pueden irritar la piel si se usan en exceso. Su veredicto es tajante: "No intenten esto en casa".

Con estas polémicas y el mínimo interés que está despertando el documental, la peor parte se la lleva Netflix, que firmó en 2021 un contrato de cinco años con los duques de Sussex valorado en 100 millones de dólares con la idea de que su éxito fuese similar al de Michelle Obama.