El romántico regalo de Meghan Markle a Harry que no se paga con dinero

El príncipe Harry y Meghan Markle no dejan nunca atrás los rumores. Y es que cada gesto que realizan en público es analizado con lupa, algunos de ellos apuntando a una posible crisis matrimonial de la que se lleva hablando muchos años. Incluso de casarse. Una ruptura que no llega y que, después de lo visto hoy en las redes sociales de los protagonistas, parece que no será inminente como muchos esperan y especulan. Y es que siguen enamoradísimos ahora que celebran su séptimo aniversario.

Para celebrarlo la nuera del rey Carlos III de Inglaterra ha querido realizar una publicación en sus redes sociales donde quede claro lo que siente por su marido. Lo hace para felicitarle por los siete años que han compartido momentos de felicidad, muchos instantes cargados de profundo dolor y tristeza, además de los otros muchísimos con grandes dosis de polémica. Todo ello resumido en un mensaje cargado de amor y de una colección de fotografías, algunas inéditas, que muestran a sus hijos y el precioso vínculo que aún algunos ponen en duda.

Meghan Markle se pone romántica con Harry

La actriz ha sorprendido a sus seguidores con una imagen que muestra un impresionante mural de fotografías que resumen sus siete años de amor junto al príncipe Harry. Este 19 de mayo celebran su séptimo aniversario de boda y para ello Meghan Markle se ha puesto melosa con su esposo. Una forma de dejar constancia de lo que siente por él, acallar rumores de crisis que siempre les pisan los talones y, de paso, mantener a sus fans entretenidos con un contenido que está causando furor, al incluir material inédito nunca visto antes.

Un collage de instantáneas, con medio centenar de momentos únicos que vendrían a resumir lo que han pasado durante estos intensos siete años. “Nuestra historia de amor”, se puede leer en el centro del cartel, rodeado de felices momentos y de una carta manuscrita que no ha pasado desapercibida por nadie. Ya hay quienes se dejan los ojos por ver qué hay escrito en ella, mientras echan un ojo a fotos de Meghan embarazada, sus vacaciones privadas, imágenes domésticas con sus hijos y momentos cargados de simbolismo para ellos.

“Siete años de matrimonio. Una vida repleta de historia. Gracias a todos vosotros (ya sean a nuestro lado o desde lejos), que nos han amado y apoyado a lo largo de nuestra historia de amor. Los apreciamos. ¡Feliz aniversario!”, se felicita a sí misma Meghan Markle, así como al príncipe Harry por acompañarla en todos estos grandes momentos, además de sus fans, testigos de su felicidad y sus muchísimas polémicas. Y es que en siete años ha habido lugar para todo, encumbrándoles a lo más alto y estrellándoles según sus pasos eran más o menos comprendidos por el público, o criticados en mayor o menor medida por los tabloides británicos.