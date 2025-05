El ataque más personal: el hermano de Meghan Markle rompe el silencio

No hay descanso mediático para los duques de Sussex. Apenas unos días después de que el príncipe Harry perdiera su apelación para mantener su escolta policial financiada con fondos públicos durante sus visitas al Reino Unido, una nueva polémica sacude a la familia: Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan Markle, ha concedido una entrevista demoledora en la que lanza graves acusaciones contra la duquesa de Sussex y su relación con Harry.

En el programa Talk TV, Markle Jr. no se ha guardado nada. "Meghan ha arruinado a Harry", afirma tajantemente. Según él, el hijo menor del rey Carlos III está atrapado en una relación que no lo beneficia." No sabe qué decir, piensa que va a tener problemas si no dice exactamente lo que Meghan quiere", declaró. Para Thomas, la transformación de Harry en los últimos años es evidente y negativa: "En cinco o seis años, Meghan lo ha cambiado, y no para mejor. Está jugando con su vida".

Perdón familiar

Estas declaraciones llegan justo después de que Harry expresara públicamente su deseo de reconciliación con la familia real. En una entrevista reciente, el duque de Sussex habló de "perdón" y de su intención de dejar atrás los conflictos. "No tiene sentido seguir luchando, la vida es preciosa", dijo. Sin embargo, este gesto parece haber sido recibido con escepticismo tanto dentro como fuera del Palacio.

Meghan Markle y el príncipe Harry Gtres

El frente familiar de Meghan, en cambio, sigue marcado por la distancia y el conflicto. Su padre, Thomas Markle, con quien tampoco mantiene relación, vive actualmente en la isla filipina de Cebú, en condiciones modestas. Según reveló The Mirror, sufre problemas de salud graves tras dos infartos y un derrame cerebral, y sobrevive con un alquiler mensual de apenas 600 euros. La duquesa no se ha pronunciado al respecto.

En ese contexto, las palabras de Thomas Markle Jr. tienen una carga especialmente dura. Más allá de las acusaciones directas hacia Meghan, subraya que la posibilidad de una reconciliación familiar es prácticamente inexistente. "No creo que nunca vuelva a hablar con ella. Está cayendo cada vez más, su popularidad está en el agujero. Por lo que veo, no hay ninguna oportunidad", concluye.

Mientras tanto, Harry y Meghan continúan instalados en California, alejados de los Windsor pero cada vez más cerca de las cámaras. La pareja sigue dividida entre su narrativa personal y las críticas constantes que reciben de ambos lados del Atlántico. Esta nueva entrevista no solo reaviva el debate sobre su relación, sino que también deja claro que las heridas familiares, lejos de cerrarse, siguen sangrando.