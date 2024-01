La princesa Marie da plantón a Federico

La princesa Marie, esposa de Joaquín de Dinamarca, será la gran ausente el día de la coronación de Federico de Dinamarca. Mientras que su esposo, el hermano del futuro monarca de Dinamarca sí va a estar en ese momento tan importante para su madre la reina Margarita, Marie Cavallier no va a hacer acto de presencia. Desde hace meses, Joaquín y Marie viven en Washington y la princesa ha optado por no desplazarse hasta Copenhague. La jefa de prensa de la Casa Real danesa ha justificado su ausencia señalando que "el príncipe Joaquín estará, pero los niños van a la escuela, no hay ninguna razón especial".

Una excusa, válida, pero que no acaba de convencer teniendo en cuenta la decisión que en septiembre de 2022 tomó la reina Margarita y que afectó directamente a Joaquín y Marie. La todavía monarca emitió un comunicado en el que anunciaba que a partir de enero de 2023, los cuatro hijos del matrimonio dejarían de llevar el título de príncipes y que ya no estarían tan ligados a la monarquía. "Con su decisión, su Majestad la Reina quiere crear un marco para que sus cuatro nietos puedan moldear sus propias vidas sin verse limitados por las especiales consideraciones y obligaciones que implica una afiliación formal a la Casa Real como institución. implica. Los cuatro nietos mantienen su lugar en la sucesión", rezaba el comunicado emitido sobre el nuevo rumbo de las vidas de Nicolás, Félix, Henrik y Athena.

Una decisión que marcó un antes y un después en la relación familiar. Desde entonces el príncipe Joaquín ha dado muestras de su indignación como fue el no acudir a ver a su madre cuando esta fue operada de la espalda o su decisión de trasladarse a vivir a Estados Unidos.