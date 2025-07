Ronda de bares: Tarazona de Aragón y la nobleza tabernaria de El Caserón

Hay lugares en España donde la belleza se posa sin ruido, como si el tiempo se hubiera detenido para rendir homenaje a la piedra, al paisaje y a la historia. Uno de ellos es Tarazona de Aragón, joya al abrigo del Moncayo, encrucijada de geografías riojanas y navarras, pero con alma indiscutiblemente aragonesa. Ciudad de catedral única, de calles que zascandilean entre lo mudéjar y lo señorial, y de una hospitalidad que se sirve en plato hondo.

Y para los devotos del vagabundeo tabernario, Tarazona tiene su santuario: El Caserón. No es un bar, es una institución emocional. Tres generaciones han gobernado esta casa, donde la barra es más confesionario que mostrador. Comenzó la saga en 1960 el abuelo Pablo Coscolín, siguió su hijo Fernando, y hoy la regenta con majeza, don de gentes y psicología innata el nieto, también Pablo. Ese que adivina al vuelo si uno necesita una caña rápida o el consuelo de un albariño largo con conversación generosa. La casa tiene línea directa con la lonja gallega, por eso los mariscos son siempre de bigote, y los pescados salvajes, nobles, rotundos, se sirven con esa naturalidad que solo da la excelencia. Pero quien no haya probado en El Caserón las célebres «perlitas» –fritos bien rebozados que crujen como promesas cumplidas– no sabe lo que es rendirse al aperitivo como si fuera una misa mayor. Por allí pasan todos los turiasonenses, los de cartera ágil y los que aún andan soñando con ella. Todos encuentran escaño, si hay suerte, y reciben el mismo trato regio. Porque en El Caserón se empieza tomando algo… y se acaba, entre lío y lío, comiendo una chuleta como un príncipe. Tarazona tiene clase para derrochar. Y Pablo la sirve, en copa y en plato, con la elegancia de quien no necesita presumir de nada.

Caserón Restaurante

Avenida Reino de Aragón 2, Tarazona (Zaragoza)

976642312