El príncipe Harry con un pie en Reino Unido para desairar de nuevo a su familia

El príncipe Harrylleva años causando polémicas y parece sentirse cómodo en estas circunstancias. Aunque echa de menos a su padre, el Rey Carlos III, así como a su hermano, el príncipe Guillermo, poco o nada hace para ayudar a mejorar la desgastada relación. Su vínculo hace aguas y sus gestos no hacen más que evidenciar que lo suyo tiene difícil arreglo. Más cuando ha pasado en varias ocasiones por Reino Unido y no ha sacado unos minutos para ver a su padre enfermo de cáncer o interesarse por su cuñada en medio de la misma enfermedad.

Ahora el duque de Sussex tiene una nueva oportunidad de hacer bien las cosas. Sus anteriores viajes a su país han sido por negocios y tan solo le interesaba afrontar sus compromisos profesionales. Lo familiar quedó relegado a un segundo plano, aunque en realidad no estaba en la hoja de ruta. ¿Qué sucederá ahora que se anuncia un nuevo regreso a casa? Después de cinco años viviendo al otro lado del charco, cada vez que se le espera en suelo británico la expectación es máxima. Está volviendo a suceder.

El príncipe Harry prepara un nuevo viaje a Reino Unido

La polémica ya se está mascando y son muchos los que ya afilan sus cuchillos para rebanar nuevas piezas de carne. No están siendo tiempos fáciles para el nieto díscolo de la reina Isabel II de Inglaterra. Especialmente estas semanas cuando desde la organización benéfica ‘Sentebale’ que presidía le denunciase públicamente por “acoso e intimidación”. Él dice estar desolado por esta fea acusación y niega todo lo que se dice de él.

Meghan Mark y el príncipe Harry en un partido de polo en Wellington. Gtres

Ahora, con esta controversia sobre la mesa, tiene también en ella los billetes comprados para su nuevo viaje a Londres para este mismo martes 8 de abril, que le mantendrá tan solo unas horas en la capital británica. Y es que el boleto de vuelta está fijado para el día siguiente, el miércoles 9 de abril. Pero este viaje no estaría del todo confirmado y no se asegura que se vaya a subir al avión, lo que acrecienta el misterio y también la expectación. El contexto es otro entuerto judicial, esta vez en su lucha contra el Ministerio del Interior británico por cuestiones de la retirada de sus escoltas y su protección ante posibles ataques.

Hay diferentes opiniones sobre este asunto. El príncipe Harry y Meghan Markle entiende que tras irse de Reino Unido no pierden su condición de protegidos por el Estado. Cree que su seguridad debe correr a cargo del gobierno británico, al menos sí cuando están en su territorio. Por su parte, desde el Comité Ejecutivo de Protección de Figuras Reales y Públicas no lo entienden igual y no reconoce su derecho.

Firmó su salida voluntaria de la Casa Real, se mudó a Estados Unidos y, con ello, perdía también sus privilegios especiales. Quería ser libre y ahora con libertad le invitan a que paguen la factura de sus propios escoltas. Él sigue empeñado en que esto pone en riesgo su vida y la de su familia. El Gobierno dice que eso es ya problema suyo. La segunda vista está fijada para el 8 y 9 de abril, aunque no está confirmada la presencia del príncipe Harry, pues podrían ser sus abogados quienes atiendan la apelación presentada por la decisión judicial emitida en 2021 que le quitaba la razón.