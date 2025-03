Meghan Markle, en jaque por culpa de su padre: usa a su abuela para hacerle daño

Meghan Markle lleva desde que se presentó como pareja del príncipe Harry en el ojo del huracán. Son infinitas las polémicas que ha protagonizado o que, muy a su pesar, le han hecho protagonizar. La actriz no quería tener tan mala fama entre los británicos y confiaba en que el público lograse darle una oportunidad. Tampoco supo encajar en Buckingham y la Familia Real británica le dio la espalda casi desde el primer momento, según ella por el tono de su piel, denunciando episodios de racismo y duros sucesos que incluso afectaron a su salud mental y le hicieron replantearse su propia muerte. Pero es que tampoco ha contado con el apoyo de los suyos, de aquellos con los que comparte sangre, siendo su propio padre uno de sus peores enemigos. De ahí que lleven muchos años sin mediar palabra y que incluso no fuese invitado a su boda.

Meghan Markle bailando en su serie documental Netflix

Thomas Markle le ha puesto en jaque en incontables ocasiones y parece que le ha cogido el gusto a los medios de comunicación, como así ha sucedido también con su hermana Samantha Markle, con la que tampoco atesora una buena relación. Ambos le han declarado la guerra mediática y cada paso que da es motivo de crítica por ellos. Esto ha terminado por separar sus caminos y mantenerles en una guerra sin tregua, en trincheras enemigas. Ahora se ha vuelto a librar una nueva batalla, precisamente cuando la duquesa de Sussex ha sufrido un nuevo revés, al ver cómo su serie documental en Netflix, ‘With Love, Meghan’ no ha cumplido con las expectativas y no ha seducido al público. Es aquí donde reaparece su padre dispuesto a darle la estocada final. Y lo hace, como es habitual, situándose él en el papel de víctima que tan bien interpreta desde hace años.

En esta serie que ha grabado con la plataforma de streaming no solo se habla de recetas de cocina y cómo ser una perfecta anfitriona. También ha puesto sobre la mesa el importante hecho de que ya no quiere ser conocida como Meghan Markle, pues su apellido familiar es Sussex, heredado del título nobiliario que comparte con su esposo Harry. Un detalle que ha sacado de sus casillas a su padre, que ha vuelto a despotricar sobre ella en conversación con el ‘Daily Mail’. Y eso que reconoce que no ha encontrado un hueco para ver el documental, aunque sí tiene tiempo para hablar mal sobre su contenido: “Meghan nunca ha sido auténtica, tiene que pensar en todo, no es espontánea”, le reprocha Thomas Markle a su hija, al valorar su serie. “Todo lo que dice está planeado y ensayado. Me hace reír porque conozco todas sus miradas y expresiones. Se esfuerza tanto por ser perfecta que se pone tensa cada vez que la cámara la enfoca”, subraya. Esta sonrisa constante ha sido una de las mayores críticas de muchos medios, crispados por la falta de naturalidad.

Imagen de Thomas Markle, padre de Meghan Markle. larazon

Pero lo que peor lleva Thomas Markle de su hija es el hecho de que ya no se presente al mundo como Meghan Markle, sino como Meghan Sussex. Así lo hace en la serie con una amiga o con Drew Barrymore. Considera que es una ofensa no solo hacia él, sino también a su propia abuela, a quien menciona mientras hace mermeladas en la cocina de una casa que no es la suya, sino una espectacular mansión alquilada para la grabación en la que se presenta como perfecta anfitriona: “Mi madre quería mucho a Meghan, pero se sentiría muy decepcionada si supiera que Meghan ya no quiere usar el nombre Markle. Mi madre estaba orgullosa de ser una Markle. Yo también”, sentencia el suegro del príncipe Harry de Inglaterra, duque de Sussex.