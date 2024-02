¿Por qué tiene el Rey Felipe la mano morada? Casa Real llama a la calma

Las últimas apariciones del Rey Felipe VI han sido con una muñequera en su mano izquierda como complemento. Le ha acompañado desde el pasado mes de octubre, cuando se habló de la posibilidad de que tuviese que pasar por quirófano, aunque finalmente no ha sido así. El monarca se rompió el escafoides jugando al pádel, lo que le obligó a tener que llevar esta protección durante estos tres meses. Pero por fin ha podido despedirse de la muñequera y liberarse. Al menos los profesionales que están llevando su caso sí se lo han permitido en su último acto en Palacio, donde el marido de la Reina Letizia dio muestras de dolor. Pero no solo eso, también acaparó las miradas el color de su mano.

El Rey Felipe VI Gtres

Don Felipe se masajeó en numerosas ocasiones su mano izquierda, quizá como un acto reflejo ante la aparición de dolores. Y es que el hecho de que se haya quitado la muñequera nos permite ver cómo evoluciona la lesión, después de tres meses en tratamiento y teniendo que realizar ejercicios de rehabilitación.

Pese al avance, lo que llamó la atención esta última vez que se colocó frente a los objetivos de las cámaras era el tono amoratado que lucía. Un color que podría no ser muy evidente a simple vista y que podría pasar perfectamente desapercibido, si no fuese por la posibilidad de comparar el tono de la piel de la mano derecha. Algo que resultó fácil, pues el soberano las juntaba constantemente para poder calmar el dolor, que da evidencias de que aún no se encuentra del todo recuperado. De hecho, preguntado por ello el día de su cumpleaños, el pasado 30 de enero, no le quedó más remedio que reconocer que "vamos tirando".

Imagen detalle de las manos del Rey Felipe VI Gtres

Desde Casa Real siempre han querido llamar a la calma en este percance que sufrió el Rey Felipe cuando se cayó mientras jugaba un partido de pádel con amigos. Pese a la preocupación inicial al verle aparecer con la mano izquierda con una muñequera, quisieron transmitir tranquilidad al asegurar que su dolencia no requería cirugía. Se llegó a asegurar que así sería en algunos medios de comunicación, dando pie a cierta confusión, pero desde el gabinete de comunicación de Palacio lo desmintieron y el tiempo parece haberles dado la razón. Es más, el monarca ya da nuevos pasos en su recuperación, como es el hecho de liberarse de su complemento más incómodo.