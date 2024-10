Sarah Ferguson, sobre sus cáncer: "No estoy libre de peligro"

La Familia Real británica atraviesa un momento de lo más complicado. Dos de sus pesos pesados, el Rey Carlos III y la princesa de Gales se enfrentan a formas desconocidas de cáncer, aunque las últimas informaciones que se han publicado al respecto sugieren que sus respectivos tratamientos avanzan en la buena dirección. Otro nombre ligado a la Corona que ha pasado por la misma enfermedad es Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés, aunque todavía reside en Royal Lodge y conserva su título de duquesa de York.

En su caso, sí se ha sincerado en más de una ocasión sobre los tipos de cáncer a los que se ha enfrentado, tanto de mama como melanoma maligno, “la forma más agresiva de cáncer de piel”. En una nueva entrevista publicada en “The Sun”, Ferguson recuerda cómo recibió los fatales diagnósticos y recalca que, aunque ha pasado lo peor, todavía no puede decir que esté recuperada del todo.

“Cuando te dicen que tienes cáncer, no puedes evitar pensar que es una sentencia de muerte. Tu mente va a los lugares más oscuros y te preguntas qué te espera y cómo vas a compartir la noticia con tu familia”, comienza diciendo entre las páginas del diario inglés, y añade: “Ha sido un período difícil y todavía no estoy fuera de peligro. (...) Mis médicos me han dicho que no debería utilizar la expresión “libre de cáncer”, pero el tratamiento ha tenido éxito y las pruebas muestran que no ha habido propagación ni recurrencia”.

Sarah Ferguson insiste a lo largo de toda su entrevista en la importancia de someterse a chequeos periódicos a partir de cierta edad, y apunta a la prevención como el mejor aliado contra el cáncer. De hecho, relata que ella estuvo a punto de faltar a su cita médica, y que de no haber sido por su hermana quizás hoy no lo estaría contando: “Casi pierdo la cita porque no me apetecía hacer un viaje al centro de Londres en un caluroso día de verano, y pensé en posponerlo. Fue cuando le mencioné esto por casualidad a mi hermana Jane, quien me había llamado desde su casa en Australia, cuando ella se puso en modo mandona de hermana mayor e insistió en que fuera. Ese chequeo y el tratamiento al que me sometí me salvaron la vida”.

Sarah Ferguson, Beatriz de York, Eduardo Mapelli en la misa de Sandringham GTRES

Ferguson agradece también todo el apoyo brindado por su familia, con un reconocimiento especial a sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York: “Con el amor y el apoyo de mi familia, especialmente de mis hijas, me he mantenido positiva y me han informado de que mi perspectiva es buena”.

Pese a la mala racha de salud que la familia atraviesa, los Windsor han tenido motivos para sonreír recientemente por la noticia del embarazo de la princesa Beatriz, que espera su segundo hijo junto a su marido Edoardo Mapelli Mozzi.