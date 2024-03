La Semana Santa saudita del Rey Don Juan Carlos

Desde que el Rey Juan Carlos I instaló su residencia en Abu Dabi, la visita de la infanta Elena para la Semana Santa se ha convertido en una tradición. Según se ha adelantado desde el portal “Vanitatis”, doña Elena no sabía con exactitud la fecha de partida de este viaje hasta hace unos días, pero este estaría planeado desde hace un tiempo. Como en años anteriores, la primogénita de los reyes Juan Carlos y Sofía disfrutará de unos días en Emiratos Árabes para pasar las fiestas con su padre.

En un primer momento surgieron dudas sobre si este año la infanta acudiría para visitar a Don Juan Carlos, debido a que no hace mucho que se reunieron por última vez y porque el Rey regresará a España en muy poco tiempo. Sin embargo, dentro de la normalidad actual de esta parte de la Familia Real, el viaje ha tenido lugar como estaba planeado y no es de extrañar que en los próximos días surjan imágenes de la infanta Elena junto a su padre Don Juan Carlos y su hijo Froilán de Marichalar, que se ha convertido en una de las mayores alegrías para su abuelo en los últimos años. Como anuncian desde el citado portal, normalmente se suelen reunir entre dos y tres veces a la semana para cenar y compartir momentos.

Las noticias sobre la situación del Rey Juan Carlos lo han situado en el primer plano del foco mediático. Diversos medios se han hecho eco de que la residencia oficiosa, que no oficial, del Rey ya no estaría en Abu Dabi, sino en Ginebra. Desde Vanitatis se ha llegado a preguntar al entorno de Juan Carlos sobre esta situación irregular y no solo lo niegan, sino que se ofenden ante esta insinuación. La fuente consultada también negó que hayan tomado la decisión de hacer obras en su casa de la isla de Zaya. “¿Cómo va a cambiar la casa si cuando llegó era ya una vivienda espectacular, nueva, acondicionada a la perfección para él y para todas sus necesidades? No ha habido que poner ascensor porque, si lo necesitaba, ya había; es una casa super amplia, con un montón de detalles y que está diseñada especialmente para él”, comenta la fuente perpleja ante la pregunta.

El Rey Juan Carlos I llega a Vigo para comenzar los entrenamientos para las regatas de este fin de semana Europa Press

La presencia tan asidua de Juan Carlos en la ciudad suiza tendría un motivo más simple que el que haya cambiado de residencia. El viaje de Abu Dabi a Vigo, donde el Rey suele acudir para participar en torneos de regatas, es un trayecto muy largo, por lo que opta por hacer escala en Ginebra, dormir en esta ciudad y luego salir hacia España. “No podemos olvidar que estamos hablando del que fuera jefe de Estado de España, un Rey con contactos al más alto nivel en todo el mundo. Así que, si va un día o más a Suiza o a cualquier otro lugar, lo normal es que haya mucha gente que quiera quedar con él, verle, saludarle y saber cómo está”, comenta la mencionada fuente sobre las estancias de Don Juan Carlos en Ginebra, donde además vive su hija menor la infanta Cristina.