Sofía Vergara quiere un novio español: estos son sus únicos requisitos

Sofía Vergara y Joe Manganiello protagonizaron una de las rupturas más inesperadas del 2023. Después de más de 7 años de matrimonio, ambos artistas decidían poner punto final a su relación y tomar caminos separados. Nada más oficializar su separación, ambos alegaron que habían tomado esta decisión "diferencias irreconciliables". Tras el estreno de Griselda, la intérprete desveló la verdadera causa de su ruptura. "Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé", declaró la estrella de Hollywood en su última entrevista para "El País".

Durante sus días de promoción por nuestro país, Sofía Vergara acudió al podcast "A solas con" de Vicky Martín Berrocal, episodio que se ha publicado hoy en Youtube. Durante su charla con la diseñadora de moda, la actriz ha hablado larga y tendidamente sobre la situación vital por la que está atravesando a raíz de su separación con Manganiello. Dispuesta de nuevo a enamorarse, la protagonista de "Modern Family" ha desvelado que no le importaría tener un novio de nuestro país: "Me encantaría tener uno español, me encantan y me llevo muy bien con ellos".

Además, Sofía Vergara solo tiene un par de requisitos que tiene que tener su próxima pareja. "Quiero que tenga hijos y que ya sea cincuentón. Y que se cuide", ha confesado la artista a Vicky Martín Berrocal. Aunque el dinero no debería de ser un condicionante, sí es cierto que le gustaría que tuviese su misma situación económica. "No tiene que tener más dinero que yo, pero sí igual. Aunque si tiene más no me voy a quejar", explica. Pero para ella, lo más importante es que su futuro nuevo amor es que esté feliz con su trabajo.

Sofía Vergara tiene claro que el dinero le hace ser feliz y es algo que le "encanta". "No solo para poder comprar, sino para también ayudar, para poder crear, para ser una mujer independiente. No digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando se tiene", ha reflexionado en el podcast sobre el asunto. Junto a esto, lo más importante para la intérprete es "el amor , la familia, los amigos, la comida. Todo eso".