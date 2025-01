Sophie, el «arma secreta» deL Príncipe William

Este lunes, 20 de enero, la duquesa de Edimburgo celebra su 60 cumpleaños. Lo hará en el entorno tranquilo de Bagshot Park, la casa que comparte con el príncipe Eduardo de Inglaterra, con el que se casó hace más de veinticinco años.

El último año, marcado por las enfermedades de Carlos III y Kate Middleton, ha aumentado su protagonismo en la agenda de la familia real británica. Sophie, la cuarta miembro de la familia que más trabaja, después de la princesa Ana, el rey y Eduardo, cumplió con 257 compromisos oficiales en su país y en el extranjero el año pasado. Fue reclamada más que nunca en medio de las batallas de salud del rey y de la princesa de Gales, y asumió además, los deberes que correspondían tanto al príncipe Andrés como a los duques de Sussex, todos ellos retirados de la vida real. Es por este motivo que, con frecuencia, se haga referencia a ella en la prensa británica como el «arma secreta» de los Windsor.

En primer plano, la duquesa de Edimburgo, nuera de la Reina Isabel II Gtres

Ingrid Seward, editora de la revista «Majesty» y biógrafa de Eduardo, dijo a «The Times»: «Con Sofía, no todo gira en torno a ella. Fue una de las primeras ‘‘outsiders’’ que entró en la familia real y se dio cuenta de que se trata de que todos trabajen juntos como un equipo. Ella lo entiende y no quiere que la elogien». Cuando se casó con el príncipe Eduardo en 1999, Sophie –hija de un ejecutivo de una empresa de neumáticos y una secretaria– era una mujer muy tímida, a pesar de su exitosa carrera de relaciones públicas (trabajó para Capital Radio antes de que, en 1996, lanzara su propia agencia de relaciones públicas, RJH Public Relations). «Sophie no pertenecía a ese mundo. Nunca se había topado con nada parecido a la familia real y estaba muy nerviosa, tímida y con la lengua trabada cuando conoció a la reina», recuerda Seward. Pero con el tiempo, ambas forjaron una estrecha amistad, basada en su enfoque discreto de la vida real.

Se dice que Isabel II respetó la decisión de Eduardo y Sophie de no utilizar el título de Su Alteza Real para sus dos hijos, dejándoles la decisión a ellos cuando cumplieran 18 años. Lady Louise Windsor, de 21 años, que estudia en la Universidad de St Andrews, ha optado por renunciar al título; se espera que James, conde de Wessex, de 17 años, que se está preparando para sus A-Levels, siga el mismo camino.

El príncipe Edward, Lady Louise Mountbatten Windsor, James Mountbatten Windsor and Sophie, condes de Wessex ANDY RAIN Agencia EFE

A Sophie se le concedió el honor de viajar con la reina cuando asistía a los servicios religiosos en Sandringham o Balmoral, lo que se interpretaba como una señal de lo unidas que estaban. Tras el fallecimiento de Isabel II, ese sentido del deber la ha convertido en uno de los miembros de la familia más valorados.

Muy unida a los Gales

La relación de la duquesa con los príncipes de Gales es evidente. La Duquesa no solo se identifica con William y Kate en la educación que están dando a sus hijos sino que además, Sophie ha empatizado con la batalla contra el cáncer que desde enero de 2024 está librando la princesa. También ella ha sufrido sus propias enfermedades desde que forma parte de los Windsor. Sophie, que entonces tenía 38 años, estuvo a punto de morir al dar a luz a su primera hija, Lady Louise. Quizá por ello, según Seward, «ella ha estado allí en segundo plano –para Kate–, como parte de una red de apoyo privada».

Camila Parker Bowles, Kate Middleton y Sofía de Wessex en el balcón presidencial Aaron Chown Agencia AP

Y, es posible, que la esposa del Heredero al Trono británico se haya apoyado en ella durante este año. Los expertos llevan mucho tiempo resaltando el papel que la duquesa ha estado desarrollando desde que Kate entró a formar parte de la familia y lo seguirá haciendo durante su transición a futura reina. La biógrafa Claudia Joseph destacaba en «The Sun» que la experiencia es un grado ya que «Sofía de Edimburgo es 17 años mayor que Kate y ha visto y hecho de todo antes». Middleton, por su parte, parece haber descubierto en su cuñada a una confidente y han desarrollado un respeto mutuo y un vínculo inquebrantable.

Es frecuente ver a las dos familias, de Edimburgo y Gales, compartiendo paseos en Sandringham y en los Juegos de la Commonwealth en Birmingham. Mientras que Sophie sigue conservando algo de aniñado, Kate Middleton, quizá debido a su rol más importante dentro de la familia real británica, parece más madura de su edad. Lo que es evidente es que el último año, la duquesa ha sido un gran apoyo para los príncipes de Gales, lo que podría traducirse en el futuro como un papel más relevante en la Corona, llegado el momento en el que William acceda al trono.