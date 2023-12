Las vacaciones familiares (y blindadas) de los Reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas en Navidad

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina para la mayor parte de los ciudadanos y los Reyes Felipe VI y Letizia no podían ser menos, después de un año repleto de compromisos y citas históricas, como la jura de lealtad a la Constitución de la princesa Leonor. Sus días ociosos darán comienzo el próximo 21 de diciembre, no sin antes atender otros importantes actos, como la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes a la que la monarca ha acudido hoy en Avilés, en su Asturias natal, y para la que se ha decantado por un acertadísimo look rojo.

Su última cita programada es el concierto de clausura de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea que tendrá lugar el jueves 21 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y que será interpretado por la orquesta y coro nacionales de España.

A partir de ese momento darán comienzo sus vacaciones privadas, que se extenderán hasta el próximo 6 de enero, cuando regresen a la escena pública con motivo de la celebración de la Pascua Militar.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, Leonor y Sofía en Chinchón por Semana Santa GTRES

A diferencia de lo que sucede en otras casas reales europeas, que informan de sus planes para las vacaciones de Navidad, los representantes de la Corona española es algo más hermética y prefieren disfrutar de estos días de descanso en la más estricta intimidad, aprovechando para recuperar en familia el tiempo que no pueden pasar juntos el resto del año. De hecho, la infanta Sofía ya se encuentra en España desde el pasado 7 de diciembre, aunque todavía no se ha dejado ver ante la opinión pública. Por su parte, las vacaciones de la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza comenzarán el 22 de diciembre, y está previsto que la heredera del trono se una al resto de su familia para disfrutar unidos de la Navidad.

Una vez más, la tradicional merienda en casa de Jesús Ortiz el Día de Reyes estará marcada por una ausencia, la de la infanta Sofía, que deberá regresar a Gales a principios de enero para retomar sus clases en el UWC Atlantic College. También cabe la posibilidad de que, como en ocasiones anteriores, se adelante esta reunión familiar para que no quede ninguna silla vacía en la mesa.