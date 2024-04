Victoria López-Quesada, la dama de honor de la boda de Almeida que ya había protagonizado un altercado con Froilán

La boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida ha sido uno de los grandes eventos del año. Con una larga lista de invitados que ha dado mucho de que hablar, tanto en la esfera política con la presencia de Isabel Díaz Ayuso o con el bonito posado familiar de la Familia Real en la que se dejaban ver tras la ceremoniaDon Juan Carlos junto a sus dos hijas las Infantas Cristina y Elena. Pero el enlace ha contado también con Victoria López-Quesada, prima de la novia, como protagonista del día. Los lazos que unen a la que muy pronto también pasará por el altar con la Familia Real son muy estrechos pues, tanto su padre el banquero Pedro López-Quesada como su madre la princesa Cristina de Borbón-Dos Sicilias, hija del Infante Don Carlos, forman parte del círculo más íntimo de los actuales Reyes de España.

De hecho, Victoria López-Quesada formó parte de la comitiva que acompañó a Don Felipe y Doña Letizia al altar de la catedral de la Almudena. En aquel entonces también se convirtió en un punto importante de los titulares de la prensa, no por su actuación sino por una pequeña confrontación que tuvo con Felipe Juan Froilán de Marichalar. Cuando ambos no eran más que unos pequeños Infantes con seis años de edad, el hijo de Elena de Borbón le propinó una pequeña patada fruto de la rebeldía que puede llegar a caracterizar a los niños. Han pasado 20 años del incidente y Victoria López-Quesada de Borbón-Dos Sicilias se ha convertido en uno de los miembros más reseñables de la aristocracia española. Y es que su papel en el gran día de su prima no ha pasado desapercibido y se la ha visto ayudando a llevar el tren de novia del vestido que llevaba Teresa Urquijo, elaborado con la misma tela del traje que utilizó en su boda su abuela Teresa de Borbón-Dos Sicilias.

Victoria López-Quesada y Teresa Urquijo Gtres

No ha sido su única función la de acompañar a la novia y procurar que se viera lo mejor posible, sino que también acudió a dar la bienvenida a los miembros de la Familia Real que asistieron al evento. Permaneció un rato hablando con las infantas y Don Juan Carlos y no dudó en saludar a Victoria Federica y Froilán. Siendo prima hermana del Rey Felipe VI y las Infantas Elena y Cristina, se ha convertido en un miembro con gran influencia que ha compartido momentos muy señalados para la Familia Real.

Sin embargo, la que ahora ha sido dama de honor no tardará en seguir los pasos de su querida prima y en octubre será ella quien pase por el altar para dar el sí quiero a su pareja Enrique Moreno de la Cova. En todas sus apariciones deslumbra con sus conjuntos. En esta ocasión apareció con un vestido de estampado floral que terminaba en flecos, simulando un mantón. Después de la gran muestra de su prima, solo cabe esperar la sorpresa para la próxima estación otoñal.