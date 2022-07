Felipe de Marichalar: sin novia y a la busca de su primer empleo

Si su madre, la Infanta Elena no hubiera sido apartada de la Corona por una cuestión de género en favor de su único hermano, Felipe Juan Froilán de todos los Santos Marichalar sería hoy Príncipe de Asturias y futuro Rey Felipe VI. Ironías del destino, es su tío, Felipe de Borbón y Grecia, quien reina hoy con el mismo nombre que hubiera tenido él de llegar al Trono y es su prima, la princesa Leonor, la que está llamada a continuar la dinastía al no haber, de momento, otro heredero varón.

Pero a Froilán, o mejor Felipe, como prefiere que le llamen, no ser el primero en la línea sucesoria no le quita en absoluto el sueño. Al revés, lo agradece. A sus 24 años recién cumplidos, se siente orgulloso de formar parte de la realeza y bendecido por no tener que llevar la pesada carga de liderar la dinastía.

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón FOTO: USG GTRES

Aún así, la lupa sigue puesta en él y los escándalos le persiguen. La patada que le propinó a su prima Victoria López Quesada en la boda de Felipe y Letizia cuando tenía tan solo seis años, fue la primera muestra de su carácter travieso y díscolo. De él se dice que es el favorito de Don Juan Carlos y el más Borbón de la familia: espontáneo, bonachón y divertido, un auténtico «bon vivant», como llamarían sus ancestros franceses a los amantes de la buena vida.

Aunque nunca ha destacado en los estudios, ha conseguido graduarse en Administración de Empresas en el CIS, The college for International Studies, una universidad americana ubicada en Madrid. Mientras cursaba sus estudios universitarios pidió traslado a Londres para realizar prácticas en una importante empresa de la City. Durante su estancia en Inglaterra, convivió con un compañero de estudios en un piso situado en una de las mejores zonas residenciales de Londres. Allí, Froilán disfrutó como nunca del anonimato que le negó su apellido y vivió su etapa más feliz y tranquila. Su vida era la de un estudiante más: clases, quedadas en casas de amigos para jugar a las cartas o a la Play y de «party» en las discotecas de moda, en las que pasaba felizmente desapercibido.

Froilán y Belén Perea en un montaje FOTO: La Razón Gtres / @belenperea

Sin embargo, su estancia en Londres se truncó cuando el Covid-19 cambió nuestra forma de vivir. Decidió entonces aceptar la invitación de uno de sus mejores amigos del CIS, Alfonso Parladé, para pasar la cuarentena con su familia en la finca marbellí de Alcuzcuz. Allí, en las faldas de la montaña de Benahavis, con vistas al Mediterráneo, se alza la impresionante propiedad del famoso decorador Jaime Parladé que heredó su padre y que hoy se ha convertido en un pequeño hotel de lujo.

Sin amor a la vista

Después de tres meses de confinamiento en este paraíso marbellí regresó a Madrid para acabar la carrera en la prestigiosa universidad americana donde también está matriculada su hermana Victoria Federica y su ex novia, Mar Torres, hija de una de las familias más ricas de España a quién conoció en el internado SAFA de Sigüenza.

Sin amor a la vista por mucho que le relacionen con otra ex compañera del mismo internado, Belén Perea, el nieto mayor de Don Juan Carlos se enfrenta ahora al reto de encontrar su primer trabajo. Aunque se ha especulado con que podría regresar a la City londinense, donde no le faltan contactos para obtener un buen puesto, su entorno más cercano nos garantiza que no entra en sus planes abandonar Madrid y que, de momento, se plantea vivir a tope el que podría ser su último verano ocioso. En septiembre comenzará a buscar empleo. Ofertas no le faltarán seguro aún cuando no haya sido sobresaliente en los estudios. Son las ventajas que conlleva apellidarse Borbón.

La Infanta Elena, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Desde que se graduó en ADE, de manera involuntaria, Felipe no ha dejado de acaparar titulares. En mayo, la casa en la que suele alojarse cuando va a Ibiza, propiedad de un buen amigo de Jaime de Marichalar, era asaltada por la noche por una banda de ladrones. Por suerte, el hijo de la Infanta Elena se encontraba en ese momento de fiesta en el Hotel W, cuando el personal de servicio de la lujosa vivienda denunciaba los hechos. Él, por fortuna, ni se enteró.

Cumpleaños con tiroteo

Pero lo peor estaba por llegar coincidiendo con la celebración de su vigésimo cuarto aniversario. Un tiroteo entre supuestos narcotraficantes ha convertido el domingo 17 de julio de 2022 en un día que no olvidará. Froilán, junto a una veintena de amigos festejaba su cumpleaños en el Opium Marbella Beach Club, el local que regenta Javier Calle, ex novio Alba Díaz,otra de sus compañeras del CIS e hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés. Felipe se encontraba a escasos metros del escenario donde se desató la tragedia. Sin saber muy bien qué ocurría, el sobrino del Rey Felipe VI se puso a resguardo con sus amigos escondiéndose detrás de los sofás de su zona reservada hasta que la seguridad del club consiguió reducir a los criminales y proceder a la detención de dos de ellos.

Muy afectado por todo lo ocurrido y tras comprobar que ninguno de sus invitados había resultado herido, Froilán decidió poner punto y final a la fiesta mucho antes de lo previsto, trastocando todos sus planes, entre ellos el de mantener un perfil mediático bajo y dejar todo el protagonismo familiar a su hermana Victoria Federica, la única miembro de la familia Borbón con ganas de protagonizar portadas, la última esta semana, y convertida ya en una de las «influencers» más seguida de nuestro país. ¿Lo conseguirá?

La pandilla íntima del sobrino del Rey Felipe VI

Aunque sigue manteniendo amigos de su adolescencia como el torero Gonzalo Caballero, con el que frecuentemente comparte fotos en las redes sociales, Felipe Froilán alterna ahora con otros «íntimos» entre los que se encuentran Sito Parladé (sobrino del decorador Jaime Parladé), Iria Fernández Tapias (nieta del naviero Fernando Fernández Tapias), Belén Perea (la amiga mallorquina que conoció en Sigüenza), Luis Torremocha (dueño del grupo de restauración La la la e íntimo de su hermana, Victoria Federica). Además, mantiene muy buena relación con Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El cordobés» porque han estudiado juntos en el CIS. Además alterna con el grupo liderado por Almudena Lapique, sobrina de Cari, quien también empezó sus estudios en el CIS, aunque luego se trasladó a estudiar a París. Ella es también amiga de Iria Fernández Tapias.