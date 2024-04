Los planes de la Familia Real tras la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

La boda de Almeida y Teresa Urquijo fue uno de los eventos más esperados del año. Tal fue la magnitud del día que reunió a un gran número de rostros conocidos tanto de la esfera política como algunos de los miembros más importantes de la jet set española. Entre sus invitados más distinguidos se pudo ver al Rey Juan Carlos I, así como a sus hijas la Infanta Cristina en compañía de su hijo mayor Juan Valentín; y por último la infanta Cristina junto a sus dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar.

Ahora este domingo los miembros de la Familia Real, que ya se reunieron ayer para arropar a la feliz pareja, se han vuelto a juntar para disfrutar de un esperado almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. A las 12.50 de la mañana se ha visto a la infanta Elena en su propio vehículo en dirección al Palacio. Todo esto ha dado a entender que aprovecharán la estancia de Don Juan Carlos I y Doña Sofía para poder disfrutar de una comida familiar.

Tras la ceremonia del pasado sábado, tanto las infantas como el Rey Juan Carlos I ofrecieron una preciosa estampa en la que posaron juntos para la prensa, algo que podría repetirse antes de que cada uno vuelva a sus residencias oficiales. Por el momento solo se ha visto a la infanta Elena entrando en Palacio, por lo que se desconoce si hay más miembros de la familia allí o si esta tarde irán llegando poco a poco.

Infanta Elena Gtres

De quien también se ha obtenido información sobre su paradero y cuáles fueron sus planes tras la boda del alcalde, es Felipe Juan Froilán de Marichalar. Según se ha dado a conocer en el programa “Socialité”, el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar habría pasado toda la noche, la madrugada y la mañana de fiesta, dando por finalizado el after en torno a las 11 del mediodía de este domingo, momento que podría haber aprovechado para asistir a esta última reunión familiar. Este 7 de abril no sería una reunión familiar más para aprovechar que buena parte de los miembros de la Casa Real se encuentran en la capital, sino que también es el cumpleaños de Jaime de Marichalar, padre de Victoria Federica y Juan Froilán. A sus 61 años se ha convertido en uno de los personajes que más interés despierta en el panorama nacional, no solo porque sea el exmarido de la infanta Elena, sino por la blindada vida personal que ha decidido llevar tras efectuar este divorcio.