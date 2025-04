Yolanda Díaz denuncia el “machismo” en la portada de la princesa Leonor en bikini

Este miércoles en Zarzuela no se ha vivido un día sencillo. El revuelo que se ha generado por la demanda del Rey Juan Carlos contra Miguel Ángel Revilla por “expresiones injuriosas” no ha venido solo. A esta controversia y la contundente respuesta del expresidente cántabro, se le suma la portada de la revista ‘Diez Minutos’, que finalmente ha publicado las fotografías de la princesa Leonor en bikini de la que todos especulaban. Temas de actualidad de los que Yolanda Díaz se ha hecho eco, como si no tuviese ya suficientes quebraderos de cabeza.

Más allá de sus habituales charlas políticas, este miércoles no ha tenido reparo alguno en responder a las preguntas sobre temas reales en RNE. No siente la misma simpatía hacia el abuelo y la nieta y no valora de igual forma los motivos por los que ambos son protagonistas del día. Por un lado, defiende a la hija de los Reyes Felipe VI y Letizia tras haber sido cazada dándose un chapuzón con amigos en playas de Uruguay. Por otro, condena el paso dado por el Emérito de emprender acciones legales contra Revilla.

Yolanda Díaz da un consejo al Rey Juan Carlos

La vicepresidenta segunda del Gobierno se muestra rotunda al responder a las últimas informaciones sobre los pasos legales dados por el Rey Juan Carlos. Comienza destacando que son “verdaderamente polémicas” todas las noticias que llegan por parte del Monarca, de ahí que le pide “prudencia” en su toma de decisiones. Un consejo que le da, aunque reconoce que “lo dice alguien que no es monárquica”.

Miguel Ángel Revilla carga contra Juan Carlos I en 'La mirada crítica' Mediaset

Cree que debería estar mejor asesorado a la hora de dar según qué pasos y también medir las consecuencias de los mismos, pues como representante de la monarquía debe dar ejemplo. Sin embargo, desde Casa Real se han querido desmarcar del asunto y dejar claro que son acciones privadas que en nada tienen que ver con el funcionamiento normal de Zarzuela. Ni les va ni les viene, aunque sí les afecte.

[[H2:Yolanda Díaz contundente sobre el ‘bikinazo’ de Leonor]]

Por otro lado, la política ha querido valorar lo inapropiado que le parece sacar a la princesa Leonor en la portada de una revista en la playa. El paso del buque escuela Juan Sebastián Elcano por Uruguay no solo les aportó más formación como guardiamarinas, también momentos distendidos entre amigos que fueron captados por los paparazzi. Semanas después han llegado al kiosco rosa, un paso que no llega a comprender la protagonista. Tampoco la Reina Letizia, quien dice que está muy enfadada.

Yolanda Díaz recuerda que la hija de los Reyes de España, al ocupar un cargo público y como le sucede al resto de cargos públicos, están sometidos al “escrutinio” constante. Saben que sus pasos van a ser susceptibles de acabar copando titulares y que todo lo que digan serán replicados por los medios de comunicación. Aun así, aunque tenga en cuenta esto, no llega a comprender por qué tiene “valor comunicativo alguien en bikini”. Un hecho en el que percibe que hay cierto tufo machista, pues no se actúa de igual forma con los hombres.

“Gran cantidad de portadas van dirigidas a las mujeres en todos los sectores de la vida y no comentan ni hacen comentarios físicos de cómo visten los hombres en general. Por tanto, esto es un fenómeno más que tiene que ver con el machismo”, sentenciaba Yolanda Díaz. No entiende que tenga interés público que la heredera al trono español se refresque en la playa en bikini a sus 19 años. Aun así, entiende que todos, como ella, están en el mismo barco mediático, pues ella también fue pillada en su día en la playa en año pasado.