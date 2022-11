Selena Gómez se sincera sobre su bipolaridad: “Me costó mucho trabajo aprender a lidiar con ello”

Selena Gómez vuelve a hablar de salud mental y sincerarse sobre su bipolaridad, y lo ha hecho en la revista ‘Rolling Stone’, donde ha protagonizado la última portada. En ésta, la artista ha confesado que pasó hasta por cuatro centros de terapia desde los 20 años y que, aunque nunca intentó acabar con su vida, contempló el suicido: “Creo que, cuando llegué a los 20, empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía (...) Pensé que el mundo sería mejor si yo no estaba en él”.

Gómez revela también que sufrió para tratar de desprenderse de su imagen artística y que además le angustiaba la idea de estar soltera a los 25 años: “Crecí pensando que estaría casada a los 25. Me destrozó ver que no estaba ni cerca de eso. De hecho, no podía estar más lejos”.

Sincerándose, la cantante achacó las causas de sus problemas de salud mental y de su infelicidad a que tampoco encajaba en “grupos impecables de chicas famosas”, ya que su “única amiga en la industria” era Taylor Swift. “Pensaba: ¿Todas estas cosas materiales me hacen feliz? Realmente no me gustaba quién era porque ni yo misma sabía quién era”, dice.

En 2018 fue diagnosticada con trastorno de bipolaridad, lo que le supuso problemas añadidos porque la convirtieron en dependiente de diversos fármacos y medicamentos: “Tuve que desintoxicarme y tuve que aprender a recordar ciertas palabras porque incluso olvidaba dónde estaba. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con ello porque eso no iba a desaparecer”.