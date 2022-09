El relato más amargo de Selena Gomez: “A veces se hace difícil respirar...”

El próximo 4 de noviembre se estrenará el documental “Selena Gomez: My Mind & Me”, que aborda la lucha de la cantante y actriz Selena Gómez con sus problemas de salud mental, y por fin hemos podido ver el tráiler del que será el relato más amargo de la ex chica Disney: “Mi Mente y Yo. Algunas veces no nos llevamos bien y se hace difícil respirar... Pero no cambiaría mi vida”, escribe Selena junto al vídeo en Instagram.

“Después de estar años en el centro de la atención pública, Selena Gómez alcanzó un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanzó un nuevo pico de fama, un giro inesperado la llevó a la oscuridad. Este documental excepcionalmente crudo e íntimo abarca su recorrido de seis años hacia una nueva luz”, indica Apple TV+ en un comunicado.

“Este año recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie aclamada por la crítica ‘Only Murders in the Building’, en la que actúa junto a Steve Martin y Martin Short”, añade en dicho escrito de la película que está dirigida y producida por Alek Keshishian.

A sus 30 años, la cantante ha reconocido abiertamente su lucha contra la ansiedad y la depresión, así como el trastorno bipolar que se le fue diagnosticado en 2020. Por lo que este documental mostrará la faceta más personal de una de las artistas más exitosas del panorama.