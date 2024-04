Los abogados de Angelina Jolie aseguran que el maltrato de Brad Pitt a la actriz empezó "mucho antes" del incidente del avión

Desde su divorcio en 2019, Brad Pitt y Angelina Jolie han estado enfrentados en los tribunales, no solo por la custodia de sus hijos, sino también por su patrimonio en común, en concreto con el Chateau Mirabal, la bodega francesa que ambos se disputaban. Fue el pasado 4 de abril cuando los abogados de Jolie presentaron una moción buscando la divulgación de las comunicaciones que demostrarían que el protagonista de "Seven" no le permitía la venta de parte de su bodega a menos que aceptara un acuerdo de confidencialidad "más oneroso" y "expansivo".

En estos documentos, según publica "People" se afirma que Pitt maltrató a la protagonista de "Maléfica" antes del incidente del avión de septiembre de 2016: "Si bien la historia de Pitt de maltratos hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia en septiembre de 2016 desde Francia a Los Ángeles, este vuelo marcó la primera vez que dirigió su abuso físico a sus hijos. Tras ello, Jolie inmediatamente lo dejó".

Angelina Jolie Presenta Una Demanda Contra Brad Pitt Por Agredirle A Ella Y A Sus Hijos En Un Avión Privado

Pitt, sin embargo, nunca fue acusado. Según un amigo del oscarizado actor estos comentarios siguen "un patrón de comportamiento": "Cada vez que hay una decisión que va en contra de la otra parte, constantemente eligen introducir información engañosa, inexacta y/o irrelevante como distracción. Hubo un largo juicio por la custodia que involucró toda la historia de su relación y un juez que, aún escuchando todas las pruebas, le concedió la custodia 50/50", reveló.

Según los abogados de Angelina Jolie, la demanda de la bodega no habría prosperado si Pitt hubiera comprado la parte de Jolie cuando ella hizo la oferta, pero el actor la rechazó a menos que fuera con un acuerdo de confidencialidad. "Sugieren que el actor temía que los documentos sellados incluidos en su batalla legal por la custodia pudieran hacerse públicos sin el acuerdo de confidencialidad", señalan desde People.