Ana de Armas, criticada en redes por su “desplante” a España en “Saturday Night Live”

Ana de Armas se ha convertido en una de las estrellas más conocidas a nivel mundial, gracias a su papel de Marilyn Monroe en “Blonde”, una interpretación que le valió una nominación al Premio Oscar de Mejor Actriz. Sin embargo, la artista ya era muy popular en España antes de alcanzar la fama en Estados Unidos. Tras abandonar su Cuba natal y llegar a Europa, desarrolló aquí parte de su carrera y protagonizó series de éxito como “El internado” o películas como “Mentiras y gordas”. Es por esto que algunos usuarios de redes sociales se han sentido ofendidos con ella por lo que consideran un “desplante” a nuestro país.

La actriz visitó recientemente “Saturday Night Live”, uno de los programas de más éxito de Estados Unidos, y se estrenó en ese plató como monologuista. Ana de Armas narró en clave de humor su llegada a Estados Unidos, pero no hizo alusión alguna a España, el país en el que pasó varios años desde que se marchó de la isla caribeña. “Hablo inglés, pero no lo hablaba cuando llegué a los Estados Unidos. Nací en Cuba. Vine a Estados Unidos cuando tenía 26 años y aprendí inglés de la forma en que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo ‘Friends’”. explicó.

Una elusión que no ha sentado nada bien a varios usuarios de Twitter. “Desde mi humilde cuenta, se da por cancelada a Ana de Armas por su intervención en ‘SNL’. Chica, que sino llega a ser por España, los estadounidenses te hubiesen tratado como una niña balsera”, dice uno, mientras que otro apunta: “Yo creo que no menciona a España en ‘SNL’ porque va a renunciar a la nacionalidad española ahora que adquiere la estadounidense”.

Sin embargo, otros muchos usuarios también han sacado las garras por Ana de Armas y la han defendido ante la polémica:

“A los que critican que Ana de Armas no nombrara a España en su monólogo del ‘SNL’: 1. Nunca la consideramos buena actriz, se fue a buscar suerte en USA porque aquí no trabajaba. Y lo ha conseguido currando. 2. No te debe nada. 3. No va a ponerse a contar toda su vida”.