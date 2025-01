«Britney, sin filtros»: del puritanismo a la obsesión por el sexo

A principios de los 2000 Britney Spears está en pleno auge y con tan solo 21 años dinamita todos los récords, codeándose con las grandes estrellas del momento como Michael Jackson o Madonna. Además, a nivel personal, su relación con Justin Timberlake , el otro niño bonito de Estados Unidos, la convierte en la envidia de las jóvenes de todo el mundo. Pero al cumplir la mayoría de edad y convertirse en un «boom» sexual se vuelve transgresora.

Tres años después del triunfo de su primer álbum, «Baby One More Time», la estrella da un giro de 180 grados. No gusta a todo el mundo y muchas jóvenes piensan que la cantante debe pensar que es el ídolo de muchas niñas de 12 años. A lo que Britney irreverente contesta «no soy sus padres». Cuando publica su segundo disco, «Oops... I did it again», se muestra sexy a propósito y tampoco gusta a todo el mundo. La revista «People» plasma la realidad de ese momento en un titular: «A las niñas les encanta Britney, pero preocupa a las madres. ¿Sexy demasiado pronto?».

Documental de Britney Spears de Arte.tv Arte.tv

Muchas madres comienzan una guerra contra Spears, empezando por la mujer del gobernador de Maryland, Kendall Ehrlich quien afirma públicamente: «Sinceramente, creo que si pudiera disparar a Britney, lo haría». La sensación general es que ha defraudado a la gente y que puede contagiar su sexualidad a las menores.

Sexualidad y libertad

Spears viene de la cultura Disney donde todo es inocencia, y en la adolescencia esa palabra ya no tiene cabida. La pubertad es la llegada de la sexualidad y de la libertad. Pero la cantante no es un caso aislado. La misma transformación la vivieron otras niñas actrices como Bella Thorne, Christina Aguilera, Lindsay Lohan o Miley Cyrus. En el caso de esta última, su cambio llegó a calificarse de «pornográfico». Esto sucedió en EE UU, que es un país protestante y donde el puritanismo relacionado con la sexualidad es una locura, aunque, paradójicamente, sea el país que más pornografía produce.

Britney Spears Matt Sayles Agencia AP

Es la época en la que comienza a interesar más su vida privada que la profesional. Por ser joven, guapa y famosa se convierte en una presa del espectáculo. Además, su ruptura con Timberlake, que la acusó de infiel, acabó por dilapidar a la artista y la intimidad de Spears se convirtió en su único reclamo. Es el momento de la telerrealidad en el que la ex niña Disney se convierte en la víctima perfecta para la maquinaria mediática.

En 2007 comienza su caída: Spears se rapa la cabeza y se convierte en leyenda. Se siente acorralada, siempre perseguida por un ejército de cámaras y eso le pasa factura. Al igual que a otros muchos famosos. Es el momento en el que Michael Jackson muestra a su hijo, un bebé, casi colgando de un balcón. Spears cae a los infiernos y es tutelada por su padre, Jamie Spears. Una tutela que duró 13 años y de la que fue liberada gracias a la campaña «Free Britney» promovida por sus fans. A partir de ahí, comienza su reinvención en la que muestra a «Britney, sin filtros» en las redes.

¿Por qué la cantante decide raparse la cabeza?

En 2007, la cantante Britney Spears toca fondo. Pierde el control de su intimidad y todo lo que hace o dice se cuestiona. En un arrebato, se rapa la cabeza ante los ávidos objetivos de los paparazzis. ¿Por qué lo hizo? Como ella misma explicó en su autobiografía («La mujer que soy») quería «mandar a la mierda a todos: a las madres que la criticaban por sus estilismos, a los padres que la acusaban de corromper a sus hijos y, también, a sus propios padres, Jamie y Lynne Spears, que veían en ella al demonio. Se convirtió en un símbolo de la explosión de la prensa rosa, la mercantilización de la vida privada y el creciente apetito del público por las noticias sensacionalistas. Los fans se convertían en el verdugo de su ídolo.