Britney Spears reaparece con los hijos de Paul Soliz tras su reciente reconciliación

Britney Spears se ha reconciliado con su novio, Paul Soliz, y hace unos días se dejó ver en un centro de diversiones para niños ubicado en Thousand Oaks, California, acompañada de los hijos de su actual pareja.

El portal de noticias TMZ difundió un video que muestra a Britney con unos shorts rasgados y una blusa roja, dirigiéndose al área de trampolines, en la que dio muchos saltos. También se deslizó por una tirolesa. En las imágenes no aparece Soliz, quien a principios de este mes fue visto con Britney en un restaurante de Malibú. No obstante, esta no fue la primera vez que Spears se reunió con los hijos de Soliz. Ya en septiembre, fue vista en una salida con uno de los hijos de su novio.

Discusiones que terminaron en escándalo

La relación entre Spears y Soliz ha sido objeto de especulación para la prensa desde que se hizo pública en septiembre de 2023, poco después del divorcio de 'La princesa del pop' y Sam Asghari. Los dos se conocieron a raíz de que él ingresara a trabajar a la casa de la cantante en el área de mantenimiento.

La relación enfrentó una crisis en mayo tras una supuesta discusión en el Chateau Marmont en Los Ángeles, que resultó en una lesión en el tobillo de Spears. Tal y como informó TMZ, en ese momento Spears estaba "fuera de control, llorando y con cortes en el cuerpo", por lo que tuvo que ser atendida por el personal sanitario.

Posteriormente en julio, la artista sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que estaba soltera y que no volvería a estar con otro hombre. La artista expuso una fotografía que la mostraba con Soliz a bordo de un coche, con el mensaje: "¿Por qué (él) iba (conduciendo) a 90 (millas) en un vecindario con un paparazzi siguiéndolo, sólo para bajar la ventanilla cuando el paparazzi se acerca a mí?" con lo que daba a entender su molestia. Sin embargo, pocas semanas después, Britney parece haber cambiado de opinión.