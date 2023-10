Carla Bruni revela que sufrió cáncer de mama hace cuatro años

Es un testimonio que pretende movilizar a todas las mujeres. Mientras comienza Octubre Rosa en Francia, una campaña destinada a concienciar a las mujeres sobre la detección del cáncer de mama, la ex primera dama Carla Bruni ha publicado un video en su cuenta de Instagram, donde revela que le diagnosticaron cáncer hace cuatro años. En las siguientes imágenes la vemos sosteniendo, en silencio, carteles que revelan su testimonio.

"Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama. Cirugía, radioterapia, terapia hormonal, sigo el camino habitual para tratar este tipo de cáncer. Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. ¿Por qué este cáncer no era agresivo? Es porque no tuvo tiempo de serlo... Porque todos los años, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no hubiera hecho esto todos los años, hoy no tendría el seno izquierdo. Si hago este post no es para daros detalles de mi salud. Esto me repugna y dudé mucho antes de hablar. No, si hago esta publicación hoy es para entregarles un solo mensaje. Pero un mensaje fundamental para todas las mujeres que me leen: hazte mamografías todos los años", revela Bruni.

En inglés e italiano, el mensaje se reitera en los comentarios de su publicación: "Hazte mamografías, tu vida depende de ello". Lo sabe muy bien Carla Bruni, quien ha liderado esta lucha en secreto: nada es más precioso que la salud.