Cher solicita de manera urgente la tutela de su hijo Elijah, de 47 años

Conocido también como P. Exeter Blue, Elijah Blue Allman es un guitarrista y músico estadounidense de rock alternativo e hijo de la cantante Cher, el único que nació de su matrimonio relámpago con el cantante, ya fallecido, Gregg Allman.. A sus 47 años vive inmerso en un proceso de lucha contra la adicción que ha llevado a su madre a solicitar la tutela.

Cher junto a su hijo Elijah Blue Gtres

Según los documentos legales obtenidos por el diario neoyorquino Page Six, la cantante estadounidense, considerada por sus seguidores la diosa del pop, reclama que se le permita ser la única persona que cuide el patrimonio de su hijo. Debido a la situación mental que atraviesa Elijah, le preocupa que pueda ser incapaz de "administrar sus propios financieros" o incluso "cuidarse él mismo adecuadamente".

En dichos documentos, la cantante, de 77 años, afirma que ni siquiera ha podido tener en cuenta la opinión de su hijo Elijah con respecto a la custodia de sus bienes y la salvaguarda de sus intereses económicos, puesto que sus "problemas de salud física y mental" le incapacitan para "formar o expresar una preferencia" con respecto al nombramiento de un tutor para su patrimonio. En su opinión, no supo cuidar de sí mismo, mucho menos podrá administrar sus finanzas.

El preocupante destino de su herencia paterna

La mayor inquietud de Cher es que cualquier fondo que esté en sus manos lo dilapidará inmediatamente en la adquisición de drogas, quedándose sin activos para mantenerse a sí mismo y poniendo en serio peligro su vida. Señala que los ingresos de Elijah rondan los 120.000 dólares anuales solo por su derecho a "distribuciones periódicas de un fideicomiso establecido por su padre en su beneficio". De hecho, antes de fin de año recibirá los activos correspondientes de este contrato de transmisión de fortuna que le dejó el artista en herencia. La cantante solicita, por ello, urgentemente la tutela para proteger sus activos de pérdidas o lesiones antes de que sea tarde.

En el mismo escrito, la artista indica que la exesposa de su hijo, Marieangela King, no es tampoco apta para ser su tutora. "Su tumultuosa relación ha estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental", advierte.

El documento añade que la madre ha trabajado incansablemente para que Elijah recibiera tratamiento y le ha brindado la ayuda que necesita. "Su madre le ama inmensamente y siempre ha actuado teniendo en cuenta lo mejor para defender sus mejores intereses", afirma su representante legal.

En octubre, Cher habló de la relación con su hijo, después de que circularan rumores que indicaban que había contratado a cuatro hombres para sacarlo por la fuerza de una habitación de hotel de la ciudad de Nueva York. Fue la versión que ofreció su exnuera en medio de su juicio de divorcio.

En los documentos judiciales, King, de 36 años, alegó que la superestrella contrató a los hombres para tratar de frenar los intentos de reconciliación de la pareja."Desde agosto de 2022, me han dicho que no puedo ver ni hablar con Allman, que actualmente se encuentra encerrado en un centro de rehabilitación que no me ha sido revelado. También me dijeron que no tiene acceso a su teléfono", denunció.

Cher junto a su hijo Elijah y su nuera Instagram

Cher defiende su trabajo como madre. "Por ellos, somos capaces de hacer cualquier cosa. Siempre que puedas ayudar, porque de eso se trata la maternidad. Incluso en los momentos más dolorosos de tu experiencia con la maternidad, cuando piensas en tus hijos, simplemente sonríes, amas y tratas de estar ahí para ellos".

Los problemas de Elijah, según declaró él mismo hace tiempo, empezaron a los 11 años con la marihuana y el éxtasis. Era solo un preadolescente cuando empezó a probar drogas duras. Desde 2010 ha entrado y salido de forma intermitente de centros de rehabilitación. Igual de intermitente ha sido la relación con su madre, con la que ha llegado a pasar años sin hablar. Cuando se casó con King en 2013, Cher optó por no asistir a la boda.