El exmarido de Britney Spears, de nuevo entre rejas por liarla

Britney Spears ha recuperado la libertad por la que tanto ha luchado durante 13 años y parece que la está aprovechando al máximo. Eso sí, parece que quien se ha quedado ahora sin su preciada libertad ha sido su exmarido, además de enemigo público número uno, Jason Alexander, que ha sido de nuevo mandado a prisión y deberá pensar en lo que ha hecho en una celda y entre rejas. Un proceso que no le pilla por sorpresa, pues no es la primera vez que debe cumplir condena en la cárcel y no precisamente por portarse bien con la cantante o por acatar lo que la ley establece y un juez manda cumplir.

A la cantante le ha costado mucho ser dueña de su propia vida. Pero no solo su padre la ha mantenido atrapada en una jaula dorada, sino que también ha tenido que hacer frente al acoso que su exmarido le hacía. Y quizá un nuevo capítulo de su reprochable actitud hacia la artista es la que le ha llevado ahora a permanecer retenido en una cárcel de Tennessee, como así acaban de informar desde el portal estadounidense ‘TMZ’. Tan solo se conoce esta noticia y por ahora no han trascendido más detalles sobre el motivo que habría llevado de nuevo a Jason Alexandre a tener que permanecer bajo custodia policial.

Britney Spears no estaba del todo en sus cabales cuando se enamoró de Jason Alexander, pero quizá lo estaba aún menos cuando decidió casarse por sorpresa en Las Vegas. Nadie conocía sus planes de intercambiar alianzas y jurarse amor eterno en este popular enclave de Nevada. Quizá ni ellos mismos, pues tan solo 55 días después estaban oficialmente divorciados, aduciendo como motivo una “diferencia irreconciliable” como principal causa.

Pero este error de una noche loca en Las Vegas le ha perseguido desde entonces, porque su nombre se ha visto mediáticamente relacionado desde entonces con el escándalo. Y es que el polémico exmarido de la artista no ha dejado de protagonizar controversias, muchas de ellas con la policía como protagonista secundaria y los problemas con la justicia como invitados especiales a esta trama que tanto dolor ha provocado a la familia Spears.

El escándalo más sonado de Jason Alexander quizá fue cuando se coló en la casa de su exmujer cámara en mano. Lo hacía retransmitiendo en directo desde sus redes sociales y mostrando sin pudor alguno las estancias que iba recorriendo de la mansión. Pero lo más grave es que ese día, en ese instante, en la residencia se estaba celebrando la boda de Britney Spears con el coreógrafo Sam Asghari, la cual el ex quería truncar a toda costa, arruinarla mediante la humillación de los protagonistas y, de paso, compartiendo la hazaña con sus seguidores.

Como no podría ser de otra forma, fue detenido por la policía por allanamiento de morada, violación del derecho a la intimidad y al honor, además de por amenazas varias. Llevaba un arma consigo, lo que pudo haber terminado todo en tragedia, pero finalmente fue puesto en libertad tras pagarse la fianza fijada en 95.000 dólares. Quizá ahora deba desembolsar de nuevo un pellizco de su fortuna si quiere estar de nuevo en la calle, aunque para eso antes tendrá que responder ante la justicia por su última fechoría que le mantiene entre rejas en Tennessee. Vaya joyita…