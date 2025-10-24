George Cloony admite que ya no viaja "a lugares peligrosos" como "zonas de guerra" desde que es padre

El actor George Clooney ha relatado cómo su vida dio un giro tras convertirse en padre. En declaraciones a la revista People, durante el estreno de su nueva película Jay Kelly en el AFI Fest celebrado el 23 de octubre, explicó que él y su esposa, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, cambiaron su forma de viajar y de asumir riesgos después del nacimiento de sus gemelos, Alexander y Ella, ahora de ocho años.

“Ya no puedes simplemente ir a la caza del tesoro como antes”, afirmó. Clooney recordó que, antes de ser padre, solía visitar zonas de conflicto como las Montañas Nuba, Darfur o Abyei. “Disfrutaba yendo a lugares peligrosos”, señaló. Sin embargo, explicó que, tras convertirse en padre, él y Amal tomaron la decisión de abandonar esa etapa. “Tuvimos que cambiar las reglas”, añadió, destacando que su esposa también pasó “dos años en un búnker en Beirut” debido a su trabajo.

Durante la entrevista, el actor comentó además que su hijo Alexander guarda un notable parecido con él. “Mi hijo se ve exactamente igual que yo cuando tenía su edad, así que es como un corta y pega”, contó Clooney. Según el intérprete, el niño suele confundir antiguas fotografías suyas con imágenes actuales de sí mismo, algo que describió como una experiencia divertida.

Una vida familiar alejada de los focos

Clooney afirmó que se siente “muy afortunado” de poder disfrutar del tiempo con su familia y amigos en una etapa de madurez. “Tengo 64 años, así que uno mira hacia atrás, porque mirar hacia adelante es más difícil. Pero me gusta mi trabajo, tengo buenos amigos y puedo pasar tiempo con las personas que quiero”, declaró.

En una entrevista reciente con Esquire, Clooney habló sobre su vida familiar en Francia, donde reside con Amal y sus hijos en una granja. Explicó que decidió mudarse al campo para ofrecer a sus hijos una infancia más tranquila y ajena a la vida pública. “Allí no están pendientes de los iPads. Cenan con adultos y tienen que llevar los platos a casa. Tienen una vida mucho mejor”, detalló.

El actor aseguró que la elección de vivir fuera de Los Ángeles responde a su deseo de mantener a sus hijos alejados de la exposición mediática. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en la cultura de Hollywood. En Francia, la fama les importa un bledo. No quiero que se preocupen por los paparazzi ni que los comparen con los hijos de otros famosos”, concluyó.