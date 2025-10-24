Simon Cowell y Lauren Silverman, ¿casados en secreto? Una pista en Instagram enciende las teorías

El productor y juez televisivo Simon Cowell y su pareja, la socialité Lauren Silverman, han vuelto al centro de la atención mediática tras un gesto que muchos interpretan como señal de boda. Silverman estrenó recientemente una nueva cuenta de Instagram bajo el nombre LaurenMichelleCowell y eliminó su perfil anterior, lo que ha generado rumores de que la pareja podría haberse casado en secreto.

Aunque la cuenta es privada, fue seguida por la empresaria Lauren Sanchez Bezos, amiga cercana de Silverman, lo que reforzó la curiosidad de los seguidores. El representante de Simon Cowell no ha ofrecido comentarios sobre el asunto. La pareja, que mantiene una relación desde 2004, se comprometió en Navidad de 2021 durante unas vacaciones en Barbados, lugar donde se conocieron.

Cowell y Silverman son padres de Eric, nacido en 2014. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en la playa, con la presencia de ambos hijos de Silverman, Eric y Adam. En aquel momento, fuentes cercanas a la pareja confirmaron su compromiso a People y los describieron como “muy felices” y “almas gemelas”. El vínculo entre Cowell y Silverman se consolidó después de casi dos décadas de relación. El productor comenzó a salir con ella en 2013, poco antes de hacerse pública la noticia de que esperaban un hijo juntos. Silverman, que había estado casada con el empresario Andrew Silverman, solicitó el divorcio durante aquel mismo año.

En una entrevista concedida a The Sun en 2022, Cowell reveló que él mismo estaba a cargo de la planificación de la boda: “Lo estoy organizando todo. Nadie sabrá cuándo será; será una sorpresa, incluso para Lauren”, declaró entonces. El productor explicaba que quería evitar una ceremonia masiva, similar a su célebre fiesta de 50 cumpleaños. El empresario también señaló que su decisión de casarse estuvo motivada en parte por la estabilidad familiar y el ejemplo que quería dar a su hijo. “Me he sentido comprometido durante mucho tiempo. Durante el confinamiento pasamos más de un año en casa y pensé: ‘Nos llevamos de maravilla’”, explicó. “Cuando Eric crezca, le preguntarán más sobre sus padres, y pensé que era lo correcto para él”.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, ninguno de los representantes de Cowell o Silverman ha confirmado la celebración de una boda. Sin embargo, el cambio de nombre de Silverman en redes sociales ha avivado las conjeturas entre los seguidores del productor, conocido por su papel en programas como The X Factor o Britain’s Got Talent.

La pareja mantiene actualmente una vida discreta junto a su hijo y continúa residiendo entre Reino Unido, Estados Unidos y Barbados. Si el enlace se confirma, marcaría un nuevo capítulo en su historia, una de las relaciones más largas y estables del universo mediático en torno a Cowell.