Conmoción en México tras encontrar al actor Alejandro Landero viviendo en la indigencia

México está consternado al ver una de sus viejas glorias viviendo en plena calle. El afamado actor de telenovelas Alejandro Landero ha caído en desgracia y no tiene dónde resguardarse. Ya se conocía que su situación económica no atravesaba por su mejor momento, que había dejado de protagonizar grandes papeles y que el trabajo más allá de la interpretación también se le resistía.

No tomó las mejores decisiones y tampoco se entregó a la mejor vida, pero son muchos los que se apenan al verle ahora transitar las calles de la colonia Condesa, en Ciudad de México. De nuevo unas imágenes del actor están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Se trata de un vídeo en el que se le puede ver en deplorables condiciones, con su vida almacenada en bolsas de plástico y con la única compañía de sus mascotas, con las que vive en la calle sin una mejor opción a su alcance. Desde aquí ha roto su silencio.

Alejandro Landero denuncia su cruel situación

Son varias las imágenes que pululan en redes sociales del actor de novelas como ‘Rosa salvaje’ o ‘Pasión y poder’ en la calle. Deambula sin rumbo fijo, mientras protege lo poco que le queda en bancos de la calle, donde ve las horas pasar junto a sus mascotas, a la espera de que alguien le dé una ayuda. Es desgarrador verle en tan difícil situación después de haber alcanzado el éxito profesional con grandes papeles en telenovelas que le hicieron famoso en todo el mundo. Ahora, según le reconoce a TVNotas, su “situación es precaria”.

Eso sí, quiere dejar claro una cuestión en su improvisada entrevista y es que no ha sido abandonado por su familia y amigos. Su situación es delicada y bien es cierto que los suyos ya no velan por él, pero les excusa: “No es que esté abandonado a buena de Dios, porque mi familia política ha estado conmigo en todo momento. Lo que pasó es que yo me iba a ir a Puerto Vallarta, pero la ayuda que me iban a dar para marcharme allí no ha llegado”, detalla.

Esto fue el inicio de un calvario que continúa a día de hoy, según él: “Eso se sumó al problema que estaba teniendo en mi casa, que está pendiente de juicio. Mi abogado me dijo que me podía un tiempo nada más. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda, pero no llegó y tuve que dejar la casa”, aclara el motivo por el que ha terminado sin techo bajo el que resguardarse de las inclemencias del tiempo y miradas ajenas.

Alejandro Landero no está dispuesto a dejar a sus perros, a quienes considera parte de su familia: “No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños. Por eso estoy aquí, no porque me falte o no pueda o sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, sentencia el actor, que tiene claras sus prioridades. Está esperando a que se solucione su calvario y pueda de nuevo a dormir seguro bajo un techo con sus mascotas.