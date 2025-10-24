“No podía caminar ni moverme”: Madison Beer revela el caos detrás de sus alas en el desfile de Victoria’s Secret

La cantante Madison Beer, de 26 años, ha revelado los contratiempos que vivió antes de su actuación en el Victoria’s Secret Fashion Show. En una entrevista concedida a Davis Burleson para TikTok Radio de SiriusXM, explicó que el equipo de la marca tuvo que diseñar un nuevo par de alas de ángel apenas un día antes del desfile, después de descubrir que las primeras eran demasiado pesadas para poder actuar con ellas.

“Eran preciosas, pero pesaban 11 kilos”, contó Beer. “Durante los ensayos pensé: ‘No puedo actuar con ellas. Voy a golpear a un bailarín y tirarlo de la plataforma’”. La artista reconoció que el peso hacía imposible incluso caminar o moverse sobre el escenario. Ante esta situación, el equipo de diseño reaccionó con rapidez: “Me hicieron unas nuevas la noche anterior, y pesaban solo dos kilos y medio”, detalló.

Beer también explicó que, aunque le habría gustado conservar las alas, la compañía las mantiene en su archivo. “Ahora formo parte para siempre del archivo de la Semana de los Ángeles de Victoria’s Secret”, señaló. Contó, además, que planea guardar su conjunto rosa bebé como recuerdo: “Lo guardaré en una caja de cristal e iluminaré el lugar donde esté”.

Detrás del desfile y la tradición de las alas

A pesar del cambio de última hora, la cantante describió su debut en el desfile como una experiencia “surrealista y alocada”. “He soñado con estar en este espectáculo toda mi vida. Cuando era más joven, pensaba que me moriría con tal de ser un árbol de utilería en el fondo del escenario”, recordó entre risas.

Las alas de Victoria’s Secret son uno de los elementos más emblemáticos del desfile, aunque también suponen un desafío físico para quienes las lucen. Modelos como Alessandra Ambrosio y Bella Hadid han reconocido en ediciones anteriores que algunas piezas han llegado a pesar más de 20 kilos. Ambrosio desfiló incluso embarazada con unas alas de 14 kilos, mientras que Hadid llevó este año un conjunto de 22 kilos.

También Heidi Klum, quien participó en el show hasta 2009, ha recordado el orgullo que sentía al llevarlas. “Siempre quise las alas más grandes que pudiera tener”, dijo en una entrevista con PeopleStyle Watch, donde confesó que nunca quería quedarse con las más pequeñas porque “era el momento más esperado del espectáculo”.