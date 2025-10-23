“Mi aspecto me ha costado algunos papeles”: Ashton Kutcher habla sobre sus proyectos frustrados en el cine

Ashton Kutcher, de 47 años, ha confesado que su físico ha influido tanto positiva como negativamente en su carrera como actor. Durante su participación en un panel de la Comic Con de Nueva York, el intérprete explicó que ha perdido ciertos papeles debido a su apariencia. El encuentro formó parte de la presentación de The Beauty, la nueva serie de FX que protagoniza junto a Jeremy Pope, Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos e Isabella Rossellini.

El actor reflexionó sobre cómo la imagen puede condicionar la elección de un papel. “Cada trabajo que consigues depende, en parte, de tu aspecto. Es una parte importante de lo que aportas al personaje”, señaló Kutcher, según declaraciones recogidas por People. “Hay papeles que he conseguido por mi apariencia y otros que no he conseguido por mi apariencia”, añadió, reconociendo que esta situación llega a ser “frustrante”.

Kutcher explicó que su experiencia como productor le ha permitido comprender mejor el peso de la apariencia en el cine y la televisión. “Intentas contar una historia con imágenes, y estas deben generar un sentimiento en el público”, comentó. El intérprete destacó que The Beauty le ha brindado la oportunidad de explorar un personaje más complejo y matizado. “Casi todos interpretamos algo que somos o no somos en un momento dado. Esto permite encarnar inseguridades que normalmente ocultamos”, dijo.

La serie, basada en la novela gráfica del mismo nombre publicada en 2016, se ambienta en un mundo donde una enfermedad de transmisión sexual convierte a las personas en bellas y jóvenes antes de matarlas. Kutcher encarna al líder de una empresa que utiliza esa tecnología dentro de la industria cosmética, lo que lo sitúa como uno de los principales antagonistas. Según el actor, su personaje “cree estar ayudando a mejorar el mundo”, pese a las acciones moralmente cuestionables que lleva a cabo.

Un villano adaptado a la cultura tecnológica

El creador del proyecto, Ryan Murphy, describió en el panel a este villano como un reflejo de la cultura tecnológica contemporánea, en contraste con los arquetipos tradicionales del género. Kutcher explicó que los grandes ejecutivos tecnológicos generan temor porque “manejan cantidades extraordinarias de dinero e influyen en la política y las decisiones sociales”.

The Beauty, compuesta por once episodios, se estrenará en FX a principios de 2026 y reúne a un elenco coral encabezado por el propio Kutcher. El actor afirmó que el proyecto le ha permitido abordar su propia relación con la imagen y los estereotipos que lo han acompañado desde el inicio de su carrera.