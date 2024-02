Julia Roberts, devastada por los ataques a su físico

La mujer que hace años se hizo con el título de "novia de América" compartía hace unos días su secreto para preservar la juventud a cualquier. Nos insinuó que podíamos arrojar al cubo de la basura cualquier tratamiento antiedad porque, según la protagonista de "Pretty Woman", no existe mejor truco de belleza que el enlatado en salmuera. "Metí la cabeza en la olla cada dos sábados durante 18 horas. Funciona de maravilla. El olor es horrible", contó a la revista Vogue de este mes. Evidentemente, era una broma y al fin desveló la verdad: "buena genética, una vida plena y el amor de un buen hombre". Ella se siente amada y eso le hace feliz, por lo que la edad, en su caso 56 años, la toma como un número más.

Julia Roberts en "Pretty Woman" archivo freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@2e00a638

Julia Roberts tiene presente las palabras que le transmitió hace años la actriz francesa Anouk Aimée, de 91 años: "Deja que tu cara viva hasta los 50, y luego, tu vida está escrita en tu cara". Entonces era muy joven y apenas hizo caso, pero las retuvo y ahora le sirven de mantra. Sin embargo, solo unos días después de su entrevista para la revista Vogue, la actriz se ha sentido extremadamente atacada por las críticas a su físico. "Es devastador", ha reaccionado en sus redes sociales. Todo comenzó por una imagen que subió con su sobrina Emma Roberts y ella, tomada una mañana durante un fin de semana que pasaron juntas. "Acabábamos de despertarnos, estábamos tomando té y jugando a las cartas. Pasábamos una hermosa mañana. Fue genial, me sentí bien", dice en una grabación de audio difundida en la cuenta de Instagram de su compañera Viola Davis.

La reacción de sus seguidores no fue ni mucho menos la esperada. "Hay mucha gente que se sintió absolutamente obligada a decir lo horrible que me veía en la foto, que no estaba envejeciendo bien".

Toxicidad

Entre los comentarios se entabló un acalorado debate entre quienes criticaban duramente su físico y quienes la defendían. La actriz, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/lifestyle/belleza/lancome-celebra-sus-80-anos-CB10224262/|||imagen de Lancôme,]] no dudó en compartir su vulnerabilidad con los internautas y confesar cuánto le habían conmovido estas declaraciones. "Me sorprendió cómo me hizo sentir y soy una mujer de 50 años. Sé quién soy y, sin embargo, me dolió tanto que la gente no pudiera ver el sentido de esta [publicación], la dulzura, la alegría luminosa y absoluta que surgía de esta foto".

Lo que le genera más preocupación es la toxicidad de las redes sociales. Es madre de tres hijos y se imagina cómo pueden calar estos mensajes en las generaciones más jóvenes. "Pensé: ¡Dios mío!, ¿qué habría pasado si tuviera 15 años? Es simplemente devastador", lamenta.

En el título de su publicación, su amiga Viola Davis agregó: "Esta historia de Julia Roberts lo dice todo. Las redes sociales pueden ser tóxicas. ¿Qué nos hace esto a todos nosotros, especialmente a los jóvenes? Vamos a pensarlo".