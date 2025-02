Kanye West pierde dos trabajos por valor de 20 millones por el desnudo de su mujer en los Grammy

Kanye West y su mujer, Bianza Censori, se han convertido en los grandes protagonistas de los Premios Grammy 2025, con permiso de las estrellas que se subieron al escenario a actuar o recoger galardones. Su paso por la alfombra roja ha causado sensación, pues sus estilismos no han sido del todo bien recibidos. No tanto el del rapero con el que Kim Kardashian se convirtió en madre, que apostó todo al negro, sino especialmente por ella, que no dejó absolutamente nada a la imaginación. Su vestido trasparente tenía la principal intención de provocar y remover conciencias, quizá a modo de performance o reivindicación. Sea como fuere, no han sido entendidos, pues incluso terminaron siendo expulsados de la ceremonia. Acudieron a la importante cita escoltados por cinco guardaespaldas, quienes también les acompañaron hasta el final del recinto ante la prohibición de la organización de entrar y continuar su espectáculo.

Pero si mucho revuelo está cosechando el hecho de que hayan sido expulsado de los Premios Grammy, más o está haciendo ahora las nuevas y contundentes consecuencias. Después de diez años sin querer acudir, Kanye West ha regresado a esta alfombra roja por todo lo alto, pero saliendo por la puerta de atrás. Pero no solo le está pasando factura mediática y muchas críticas, sino que también ya le ha costado la pérdida de trabajos. Aunque tiene los suficientes ceros en su cuenta corriente como para estar tranquilo, lo cierto es que va a notar cómo le pegan un pellizco a su economía al cancelarse dos espectáculos que ya tenía firmados por culpa de esta polémica.

Kanye West y Bianca Censori Gtres

El rapero tenía acordado subirse al escenario para citarse con sus fans de Tokio, pero le han cerrado las puertas. No podrá ser y eso que se había instalado ya en dicha ciudad, en uno de los hoteles más exclusivos y cuya cuenta no es apta para todos los bolsillos. Podría parecer algo baladí, pero en realidad el hecho de que se rompa el acuerdo que le permitía ofrecer estos dos conciertos le haría embolsarse 20 millones de dólares. Eso duele. Más si el motivo es que no ha sabido acertar a la hora de abrir el armario y elegir el mejor look para pisar con fuerza en la alfombra roja de los Premios Grammy.

Son muchos los que han alzado la voz para defender a Kanye West de la polémica y destacar que ha sido su mujer, Bianza Censori, la responsable de mostrar su cuerpo al desnudo sin pudor. No obstante, la decisión de expulsarlos a ambos de la gala y ahora también de que pierda dos conciertos millonarios en Tokio reside en que él lo orquestó todo. Buscaba polémica y lo consiguió, aunque quizá le haya salido muy cara. Se han filtrado las directrices que le marcó a su esposa para que todo saliese según lo planeado: “Haz la escena, diré que tiene sentido. Déjalo caer detrás de ti y luego gira, yo te cubro”, le apuntaba el rapero para que dejase el abrigo en el suelo y mostrase en todo su esplendor su anatomía frente a las cámaras. Ella no parecía estar demasiado cómoda y no acompañó su minúsculo look con el mejor complemento posible: una sonrisa. Se limitó a obedecer y a decir “está bien, vamos”, para iniciar el paso y salir del photocall.