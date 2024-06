El nuevo libro sobre los Beckam acusa a la pareja de tacaños y revela nuevos coqueteos del exfutbolista

Desde que los Beckam estrenasen una serie en Netflix el otoño pasado no han cesado los comentarios y rumores. Ahora, vuelven a estar en boca de todos, tras la publicación ‘The House of Beckham: Money, Sex and Power’ (‘La casa de Beckham: Dinero, Sexo y Poder’). Se trata de un libro escrito por el periodista Tom Bower. En él, el autor destapa lo que llama la "farsa" del matrimonio. Según Bower, desde hace ocho años el exfutbolista y la empresaria viven separados, apenas tienen comunicación entre ellos y solo permanecen unidos por motivos económicos. "Aunque no pueden ocultar sus vidas separadas, estuvieron unidos para apoyar a la marca», explicó en una entrevista con el diario británico ‘The Mirror’.

Las aventuras extra-matrimoniales de David Beckam

En 2004, los Beckam fueron noticia porque Rebeca Loos, exasistente personal de David, proclamó que había tenido una aventura con él. Beckam, en su documental de Netflix de 2023, se refirió a este escándalo como un momento "difícil". Asimismo, Victoria admitió que fue el período más complicado para ellos, sintiendo que el mundo (y los demás) estaban en su contra.

Sin embargo, Bower no se detiene ahí y saca a relucir otros supuestos affaires de Beckam, incluidos encuentros con la modelo Celina Laurie y la propietaria del salón de belleza Danielle Heath, los cuales él ha negado.

La narración del periodista comienza en Glastonbury 2017, donde el supuesto coqueteo de Beckham con la DJ Lady Mary Charteris llevó a un dramático enfrentamiento con Victoria, quien voló desde Nueva York para confrontar a su marido y su hijo Brooklyn habría actuado como mediador, destacando las luchas actuales de la familia.

El empeño de Victoria Beckam, su obsesión por su imagen y acusaciones de tacañería

Bower afirma que "el estatus y la supervivencia de David se habría desvanecido de no ser por el empeño de Victoria por mantener la ilusión de una familia feliz" junto a sus cuatro hijos. Además, resalta la obsesión de la mujer del futbolista por su imagen personal, exponiendo sus numerosas cirugías de senos y sus quejas sobre sus resultados.

El escritor también expone una supuesta faceta tacaña del multimillonario matrimonio: Bower asegura que David una vez se negó a dar propina en un Hard Rock Café, y que Victoria escatimó en un Pizza Express, lo que contrasta marcadamente con su personalidad pública.

El lanzamiento del libro coincide con el 25° aniversario de bodas de la pareja, que celebrarán el próximo 4 de julio. Según el autor, el contenido de este está apoyado por fuentes directas al matrimonio Beckham, aunque estas no han podido ser reveladas debido a las numerosas trabas que Bower manifiesta haber encontrado durante su trabajo de investigación.